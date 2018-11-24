"Жуткая неряха": Топалов откровенно рассказал о совместной жизни с Тодоренко

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Топалов признался, что идет на компромиссы ради любимой

Регина Тодоренко вместе с Владом Топаловым, которые недавно появились с обручальными кольцами на руках, побывали в гостях шоу-программы "Однажды" на НТВ с Сергеем Майоровым. "Дни.ру" рассекретили содержание программы до выхода в эфир, начало которого ожидается вечером 24 ноября. Во время интервью, как передает издание, Влад Топалов выругал свою возлюбленную из-за ее бытовых привычек.

Совместная жизнь "Пары года" (по версии журнала Glamour) оказалась не такой простой. На программе выяснилось, что звезды в быту – полные противоположности. По словам Влада, Регина – "жуткая неряха".

"Я люблю порядок. Она, например, поела, бросила посуду в раковину и пошла. Она знает, гадина, что я за ней помою обязательно. Она теперь вообще даже не пытается убирать", – отчитал беременную жену в эфире программы Топалов.

Регина пыталась оправдаться, сказав, что она "коллекционерка" и любит иметь под рукой большое количество еды и напитков.

"Быт для меня – это абсолютный хаос, я не знаю, где должны стоять вилки, ложки, тарелки. Как это все должно быть вымыто, в котором часу. Я люблю так, чтобы у меня на прикроватной тумбочке стояли чашки, сразу три желательно, одна с соком, другая с чаем, третья с водой, еще графин, еще печенье, еще мандарин. Я такая… Коллекционерка", – поделилась Тодоренко.

Как признается певец, ему удалось найти подход к неряшеству Регины. Он рассказал, что пошел ей на уступки.

"Она честно сказала: "Ну, я ненавижу мыть посуду". Я говорю: "Слушай, я тоже не люблю, но это надо. Почему я должен за тобой мыть?" – признался певец.

Но в конце концов Топалов сдался.

"Я понимаю, что она вечером поела, например, легла спать, а я утром раньше встал и я думаю: "Я сейчас помою, а она встанет, все будет чисто, красиво. Ей же будет приятно, и мне от этого приятно", – рассказал Влад.

Среди других черт характера Регины, которые не устраивают Влада, оказалась непунктуальность.

"Ничего не могу с собой поделать. Так я воспитан. Я всегда пунктуальный, потому что всегда пунктуальным был мой отец, моя мама, я в этом вырос", – отметил исполнитель.

Регина шутливо рассказала о своей семейной традиции, которая "обязывает" ее опаздывать.

"Это все другие люди. Они меня заставляют задерживаться. Это наше семейное на самом деле, карма у нас такая, мы всегда опаздываем. Папа всегда ждет маму, дедушка всегда ждал бабушку. Так у нас заведено в семье, опаздывать", – поделилась телеведущая.

Напомним, что Топалов случайно раскрыл детали интимной жизни с Тодоренко.

Ранее Тодоренко поделилась секретом успешного брака.

Видео: (video.rbc.ua)