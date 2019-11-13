"А потом все изменилось": Анна Седокова трогательно призналась в любви молодому бойфренду

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица и мама троих детей Анна Седокова нашла свою новую любовь - у 36-летней артистки роман с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который играет за российские "Химки". Сначала они скрывали свои отношения, ведь у спортсмена есть жена и маленький сын, однако позже он официально заявил о расставании с супругой и признался в любви Седоковой. Исполнительница также не может скрывать свои эмоции и стала публиковать совместные фото с любимым в соцсетях.

На свежем снимке в своем Instagram Анна показала страстный поцелуй с бойфрендом. Пара побывала на церемонии вручения премии "Женщина года" в Москве и не скрывала своих чувств на публике.

В подписи к романтичному кадру Седокова намекнула, что именно Янис вернул ей веру в любовь.

Фото: Анна Седокова и Янис Тимма (instagram.com/annasedokova)

"Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события, как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая-то формула успеха, ведь чему-то учат людей на всех бесконечных тренингах, но я не понимаю. Может есть какая-то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе", - трогательно написала влюбленная певица.

Тимма не смог удержаться от ответа любимой женщине.

"Я не знаю что за формула, но она сработала! Нам ОЧЕНЬ повезло!!!!!" - отметил баскетболист.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Фолловеры артистки умиляются нежному кадру и желают ей и ее избраннику счастья.

Анна, как тебе удалось растрогать сердце прибалтийского холодного парня?

Как не верила??? У вас 3 детей ,Аня

У меня прямо мурашки

Ты хороший человек, Аня, вот и всё, таких в нашем мире мало, почти единицы... Тебе нельзя быть одной, вот ты и встретила Яниса!!!

Какие вы классные!!

Так здорово, что вы вместе!!!

Поздравляю счастья

Классные ребята

Ну наконец то чудо свершилось. Счастьяяяяя и навсегда

Красавчики

Шикарная пара

Просто однажды встречаешь своё... Анечка,ты супер

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин. Дочь Алину она родила в 2004 году от украинского футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году родилась Моника от бизнесмена Максима Чернявского. А в 2017 родился сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова.

Фото: Анна Седокова и Янис Тимма (instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова рассказала о каникулах с младшей дочкой Моникой, которая живет в США с отцом.