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"А я иду такая вся": Леся Никитюк сверкнула длинными ножками в мини-платье

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Телеведущая прошлась по улице в эффектном наряде

Народная любимица Леся Никитюк недавно отпраздновала день рождения - 19 октября ей исполнилось 32 года. Конечно же, ведущая провела этот день интересно и весело - сначала она с друзьями полетала на воздушном шаре, а вечером устроила громкую вечеринку в ресторане. Особой изюминкой вечера стал страстный поцелуй в губы, которым Лесю наградила певица Оля Полякова. Не обошлось также без песен и зажигательных танцев. После чего именинница отправилась куда-то пешком.

На своей странице в Instagram Никитюк поделилась атмосферным вечерним фото, на котором она идет по разделительной полосе посреди дороги в белом мини-платье, в котором отплясывала на своем празднике. Завершают эффектный образ черный плащ и туфли-лодочки в тон.

"Я продолжаю праздновать))) Спасибо моим друзьям за атмосферность и родителям за жизнь и веру", - отметила телезвезда.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леси поспешили осыпать ее комплиментами, особенно восторгаясь ее длинными стройными ножками.

  • Вы такая красивая стали
  • Красуня. Вітаю
  • Вiтаю!!! Леся Iванiвна,будь здорова,щаслива та бажаю зустрiти достойного спутника по життю,впевнена Ти будеш класною мамою
  • Яка ти прикольна, класна, позитивна.
  • Найкрасивіша у світі
  • Леся, ви неймовірна! Успіхів вам.
  • Леся то тест на степінь сп'яніння ?))
  • Ого! Які довгі ніжки!
  • С днём рождения дорогая Лэся
  • Леся пiсля гулянки
  • Леся, ты просто космос!
  • Вах...какая модэл)
  • Довгонога бестія.
  • А я іду така вся на серці рана
  • ах эти ножки
  • Свободная и независимая женщина. Леся красавица!

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом.

Ранее Лесю Никитюк "застукали" за странным занятием в неожиданном месте - на мусорке.

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