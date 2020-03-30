В 9 лет пасла баранов: Джамала рассказала о крымском детстве и показала архивные фото

Несмотря на то, что карантин из-за коронавируса продлится в Украине до 24 апреля, беременная вторым ребенком Джамала не теряет оптимизма и старается делиться хорошим настроением с поклонниками. 36-летняя певица делится полезными лайфхаками, восхищает стильными и нежными образами даже на изоляции, а на днях и вовсе выступила в прямом эфире с концертом. Ее энергии и позитиву можно только позавидовать!

Сидя дома на карантине, Джа решила перебрать альбомы с фото и наткнулась на архивные кадры своей юности в Крыму. По словам артистки, на нее так и нахлынули воспоминания, которыми она решила поделиться с поклонниками.

На милых кадрах звезда запечатлена, когда вешает белье на балконе, а также в кафе ее родителей и во время ранних выступлений в клубах.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

По словам певицы, она с раннего детства привыкла к физическому труду, ведь она активно помогала семье и даже пасла баранов.

"Перебирала альбомы с фотографиями и наткнулась на эти фото. Нахлынули воспоминания... Я выросла в посёлке и с детства привыкла к сельской работе - пропалывать грядки от сорняков, собирать черешню, инжир, хурму, виноградные листья. Задач было миллион: подметать двор, собирать камни в огороде, помогать родителям с уборкой и многое другое. В 9 лет я начала пасти баранов. У меня было 5 барашек, которых я выпасала после школы.

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Чуть позже родители стали готовить еду отдыхающим, которые заглядывали в наш дом и просто просили накормить. Не удивляйтесь, тогда в Крыму ещё не было обилия кафешек, шаурмы, чебуречных. Туристы искали места, где можно было бы поесть. Бывало, что на обед и ужин у нас собиралось по 35-40 отдыхающих, ещё и родственников человек 15.



Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)⠀

После обедов и ужинов оставалась грязная посуда. Так повелось, что мытье посуды было моей обязанностью. Горячей воды не было, только кран с холодной водой у входа во двор и моющие средства. Я плакала, вытирала слёзы, но каждый день мыла эту гору посуды. Но я не только училась в школе и занималась домашней работой, ещё я участвовала в детских конкурсах. Мне аккомпанировал учитель по сольфеджио, а я пела.

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Позже, когда мне было 14 лет и я уже училась в училище, родители открыли кафе возле моря. Наше кафе - это 4 пластмассовых круглых столика. Родители готовили манты, чебуреки, шашлыки, а я помогала сестре нарезать овощи и... снова мыла посуду. Там мне нравилось работать больше, потому что рядом было море! Можно было прошмыгнуть поплавать.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

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В 17 лет я поступила в киевскую консерваторию. Но каждое лето продолжала работать в нашем семейном кафе. Два с половиной месяца работы обеспечивали меня зимней курткой, сапогами, шарфами и минимальным прожиточным минимумом. Но в Киеве деньги заканчивались супер быстро, а мне ещё хотелось ходить на концерты. И возникала дилемма - купить что-то вкусное поесть или сходить на концерт? Я выбирала второе", - поделилась исполнительница.

Пользователи сети тут же принялись умиляться юной Джамале и благодарить ее за такие интересные и откровенные истории.

Вау, цікаво читати такі історії

Клас, так люблю читати такі історії! І дуже цікаво дивитись твої фото

Джа, ти така класна, бо ти справжня! Обожнюю тебе

Крутая история, очень интересно

Терпение и труд все перетрут

Дуже гарна історія. Дякую

Я так Вами восхищаюсь

ваша история - пример!

Такая жизненная история. Умница. Гордимся Вами

Шикарное приключение во времени. Лучшие воспоминания. Я как- будто снова побывала в детстве))

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала в день рождения сына умилила трогательными фото с мальчиком.