Мне 53, и что? Сальма Хайек демонстрирует аппетитную грудь и тонкую талию в откровенном бикини

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса показала забавный снимок в честь своего дня рождения

Сальма Хайек, которая является одной и самых красивых и сексуальных женщин планеты, 2 сентября празднует 53-летие. Это событие она решила отметить весьма знаково – показав, как роскошно выглядит в своем возрасте. Сальма опубликовала снимок в голубом бикини: верх купальника еле сдерживает пышную грудь актрисы, а крошечные трусики подчеркнули соблазнительные изгибы бедер и талии.

Гладкая загорелая кожа, мокрые волосы, спадающие по плечам, и, само собой, дерзкая поза звезды – красноречиво заявили, что она с течением времени становится только краше.

Актриса отмечает день рождения (фото: instagram.com/salmahayek)

«Да, мне завтра 53, и что?», – подытожила Сальма красноречивой подписью. «С днем рождения всех вас, сентябрьские малышки», – добавила она еще один комментарий.

Сальма любит демонстрировать пышные фоормы (фото: instagram.com/salmahayek)

Поклонники принялись бурно поздравлять звезду с днем рождения, заодно восхищаясь, как можно выглядеть так в 53 года. Свои секреты красоты актриса не скрывает. И даже более того – настаивает, что никаких секретов нет. Просто она много двигается, любит готовить полезные блюда и никогда не отказывает себе в удовольствиях.

Сальма выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, откровенные снимки в купальниках – не редкость на странице знаменитой голливудской актрисы. Она часто показывает свое тело в весьма откровенных нарядах и позах. Но, пожалуй, еще больше здесь забавных кадров, полных иронии и юмора.

Сальма на пляже (фото: instagram.com/salmahayek)

Недавно актриса опубликовала серию снимков, где «заигрывает» с чужим ребенком на пляже. Сальма, в купальнике и парео, весело смеется, играя с малышом, который сидит на коленях у матери. «Когда ты идешь на пляж и влюбляешься в чужого ребенка», – написала мексиканская красотка. «Тебе нужно завести еще одного ребенка!», – тут же парировали поклонники. Напомним, у актрисы и ее мужа – французского миллиардера Франсуа-Арни Пино – есть 11-летняя дочь Валентина.