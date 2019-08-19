50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась совершенным телом в соблазнительном купальнике

Дженнифер Лопес уже не раз доказала, что возраст красоте и энергичности не помеха. Недавно певица отметила 50-летний юбилей, но это никак не сказалось ни на ее карьере (звезда вовсю гастролирует с грандиозным туром), ни на внешности. Последнее она наглядно демонстрирует в своем микроблоге. Певица регулярно радует фолловеров жаркими кадрами. Новый из них появился на странице знаменитости совсем недавно.

Дженнифер Лопес в отличной форме! (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер опубликовала фото в слитном бордовом купальнике, который подчеркнул все «выдающиеся» стороны фигуры: соблазнительный изгиб спины, упругие ягодицы, накачанные ноги и руки, а также пышную грудь. Помогла в этом и весьма откровенна поза, которую приняла Лопес – она лежит на сетке над водой, повернувшись к камере полубоком. Дополнили лук звезды крупные солнцезащитные очки, а также практичная укладка: высокий пучок.

Певица любит откровенные наряды (фото: instagram.com/jlo)

Фото в этом образе певица уже показывала ранее, они сделаны во время небольшого перерыва в туре. Но Лопес знает: такие горячие кадры всегда будут востребованы среди ее обожателей. И не прогадала. Нужно ли говорить, что фото уже собрало почти 2 миллиона лайков?

Еще одна тема, которую очень любят ее подписчики – романтические кадры с возлюбленным певицы Алексом Родригесом. Напомним, этой весной бейсболист сделал певице предложение руки и сердца. И теперь все ждут не дождутся, когда же состоится долгожданная свадьба.

Джей Ло пока не раскрыла дату свадьбы (фото: instagram.com/jlo)

Сами звезды эту ситуацию пока окончательно не прояснили. В одном интервью Дженнифер призналась, что они с Алексом точно не хотят спешить. Год у них у них обоих выдался весьма насыщенным, а свадьба – дело тонкое, требующее массы сил и приготовлений. Тем что торжество для них значит очень много, и они хотят, чтобы все было просто идеально. Но и затягивать не собираются.

Однажды Дженнифер опубликовала романтическое фото на фоне табло с цифрами 11.11. После чего фанаты пары предположили, что таким образом Лопес рассекретила дату свадьбы, и 11 ноября стоит ждать торжественное бракосочетание.