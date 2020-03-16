50-летняя Дженнифер Лопес в лосинах с пикантным принтом блеснула соблазнительными формами

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Джей Ло просто на пике формы!

Дженнифер Лопес кого угодно заставит подняться с дивана и взяться за себя! Даже если вы находитесь в тысячах километрах от красотки. 50-летняя латиноамериканская дива известна в том числе из-за своих пышных и роскошных форм. Но они не были бы такими, если бы красотка буквально каждый день не проводила часы в спортзале. Джей Ло даже во время насыщенных гастролей и перелетов находит время на тренировки. Папарацци то и дело караулят Лопес на подходах в ее любимый спортзал в Майами. И результаты того стоят! В 50-лет Дженнифер может похвастаться идеальной спортивной фигурой. Певица без опасения позволяет себе надевать экстремально облегающие наряды. И среди фаворитов — легинсы с “персональным” принтом.

На днях Джей Ло и ее возлюбленный Алекс Родригес прибыли в Лос-Анджелес. Парочка приехала в один из отелей города, где их уже поджидали вездесущие папарацци. Однако Дженнифер и Алексу к такому пристальному вниманию не привыкать. Тем более, что уже этим летом Джен и Алекс планируют сыграть свадьбу на Доминикане. И чем ближе к пышному торжеству, тем больше внимания к паре.

Как обычно, повседневный аутфит Лопес вызвал ажиотаж и волну восхищения в сети.

Спортивная Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе (скриншот поста: instagram.com/jlo_frombx)

Для очередной прогулки с возлюбленным Дженнифер выбрала эффектный спортивный образ. В центре внимания — облегающие черно-красные легинсы с пестрым принтом в виде распустившихся бутонов роз. Отметим, что легинсы — от любимого бренда Джей Ло Niyama Sol. Спортивная красотка как-то разработала серию принтов для новой коллекции. Быть может, легинсы на Джей Ло — также творение ее фантазии.

Дополняет образ спортивный черный топ с длинными рукавами и под горло — от бренда Kith. Джен расстегнула молнию, продемонстрировав зону декольте. В очередной раз остается завидовать стальному прессу Лопес.

Еще один спортивный элемент образа красотки — черно-белые кроссовки для ходьбы от The Kooples. К слову, лицом этого бренда долгое время является топ-модель Ирина Шейк.

Скриншот поста: instagram.com/jlo_frombx

К образу Джей Ло подобрала неожиданный аксессуар — маленькую стеганую сумочку Chanel с ручкой-кольцом. Глаза прикрывают солнцезащитные очки QUAY. Волосы красотка заплела в высокий хвост.

Жених Джей Ло Алекс Родригес также выбрал удобный спортивный наряд: синие брюки и толстовка, черная футболка и удобные кроссовки.

Парочка невозмутимо выходила из машины и направлялась в отель.

Тем временем на своей instagram-страничке Родригес опубликовал новое душевное фото с дочками. Отметим, что ранее американский бейсболист доминиканского происхождения был женат (с 2002 по 2008 год). В этом браке у спортсмена родилось две дочери — Наташа (15 лет) и Элла (11 лет).

Алекс Родригес с дочками (фото: instagram.com/arod)

Девочки живут с отцом. И, что самое главное, отлично ладят со своей будущей мачехой Дженнифер Лопес. Джен и Алекс очень часто показывают фото и видео домашних посиделок. Что лишний раз доказывает, как сильно они сплотились. Кроме того, дети Дженнифер (двойнята 12-летние Макс и Эмми) також тепло принимают будущих сводных сестер. Дети действительно дружат, проводят много времени вместе, также вместе ездят на концерты Дженнифер Лопес.

Напомним, ранее 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным телом в соблазнительном купальнике.