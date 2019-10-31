50-летняя Дженнифер Энистон показала роскошную фигуру в съемке для глянца и намекнула на новые отношения

Дженнифер Энистон – одна из самых популярных актрис в мире, готовится удивить новой ролью. Она представляет драматический сериал "Утренне шоу". Актриса сыграет Алексу Леви – состоявшуюся звезду знаменитого утреннего шоу, чья карьера переворачивается, когда ее партнера по программе увольняют за обвинения на сексуальной почве. Внезапно Леви, которой исполняется 50, понимает, что ее собственная работа также висит на волоске. Роль, что удивительно перекликается с жизнью самой Энистон, так заинтересовала ее, что вместе с Риз Уизерспун она выступит исполнительным продюсером нового проекта.

Энистон для Marie Claire Австралия (фото: marieclaire.com.au)

Также в этому году актрисе исполнилось 50-лет, она расставила все точки над и в личной жизни, а еще недавно присоединилась к популярной соцсети Instagram… Поводов для интервью более чем достаточно, поэтому редактора Marie Claire Австралия не стали тянуть, пригласив ее стать героиней новой обложки.

Первым делом знаменитость рассказала о новой работе – она считает большой удачей сняться в этом проекте. "Мне так повезло стать частью этого! Это словно невероятной красоты драгоценный камень, который только мог мне достаться".

Актриса выглядит просто превосходно (фото: marieclaire.com.au)

Что касается ее личной жизни, она была не так многословна, намекнув, что не хотела бы распространяться на эту тему. Тем не менее, ответ она дала неоднозначный. "Может быть, я не встречаюсь ни с кем, а, может быть, и да, – сказала она, загадочно улыбаясь. "Я скажу, что считаю любовь прекрасной вещью и всегда буду в нее верить".

Дженнифер примерила стильные наряды (фото: marieclaire.com.au)

Для съемки актрисе подобрали массу стильных образов. На обложке она блистает в белом платье с глубоким декольте, расшитом пайетками, а завершают образ крупные серьги, вытянутые волосы и неброский макияж. Также она примерила роскошное красное платье и черное боди, которые полной мерой показали ее стройную фигуру.