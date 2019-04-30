Всего 5 дней: Лилия Ребрик показала уникальные фото младшей дочери

Лилия Ребрик и ее супруг Андрей Дикий отмечают сегодня действительно важный для их семьи праздник. Так, их младшей дочери Полине сегодня, 30 апреля, исполнился год. Так что малютка празднует свой первый день рождения.

В честь столь важного события Лилия Ребри порадовала поклонников уникальными семейными снимками. На серии фотографий запечатлены разные этапы жизни годовалой Полинки. Даже есть снимок, сделанный когда малютке было всего 5 дней.

Также на снимках мы видим и старшую дочь Ребрик – 6-летнюю Диану. Девочка нежно держит на руках свою новорожденную сестру.

Полина, когда ей всего 5 дней (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Диана и Полина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"30 квітня- ще один щасливий для нашої #дикасімейка день. Дякую, Поліночко, що ти нас вибрала і додала щастя! Дякую, що #насвжечетверо. Сьогодні перший День Народження!!! Так швидко промайнув рік. Рік тому о 2.24 наше щастя збільшилося на ЧОТИРИ кілограми. А це Вам не жарти. Вона у нас чудова, неймовірна... Тримаємо кулачки за тебе й віримо в твою в щасливу долю... Любимо тебе!!!" - трогательно подписала серию фото Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик показала архивные фото младшей дочери (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей пришли в восторг от этих снимков:

Лилечка, от всей души поздравляем Вас с первым Днем рождения Вашего маленького Сокровища! Счастливого ей взросления в любви и радости!

Зі Святом !!! Міцного здоров'я та всього найкращого!

С первым годиком рожденья Для малышки поздравленья. Будь красивей всех цветочков, Маме с папой в радость дочка. Глазок нежное сиянье, Девочка — очарованье, Заинька в кроватке спит, Носик крошечный сопит"

Схожа на маму. Хай росте здорова!

С Днем рождения, Полиночка! С именинницей дорогие Лиличка, Андрюша и Дианочка! Мы вас сильно любим!

Какая же сладкая девочка! С Днем рождения милая! Пусть все будет!

Лілічка, вітаю!!! Поліночці міцного здоров'я, радості і приємного і теплого ознайомлення з новими враженнями і відчуттями!!! У Вас прекрасна сім'я!!!

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото, впервые вчетвером отпраздновав Пасху 2019.

Также ранее Лилия Ребрик похвасталась обложкой модного глянца, для которого снялась с мужем и дочками. Она впервые показала лицо младшего ребенка.