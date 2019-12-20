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100 000 часов в студии: Gena Viter стал победителем сразу в двух номинациях на премии "Музыкальная платформа"

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 10:51
100 000 часов в студии: Gena Viter стал победителем сразу в двух номинациях на премии "Музыкальная платформа"
Gena Viter и Полиграф ШарикOFF (фото: пресс-служба артиста)

В лидерах - композия "VODA" от Gena Viter

Украинский исполнитель Gena VITER в 2019 году провёл 100 000 часов в студии, 10 000 часов на репетиционной базе, а на премии М1 Music Awards и вовсе певец проскакал на коне по красной дорожке, но все эти усилия были вознаграждены.

18 и 19 декабря прошла всеукраинская премия "Музыкальная платформа", где Gena VITER получил премию за лирическую композицию “VODA” и самый горячий танцевальный хит этого лета - дуэтную песню "Я ловлю от жизни кайф", которую исполнил с Полиграфом Шариковым.

100 000 часов в студии: Gena Viter стал победителем сразу в двух номинациях на премии &quot;Музыкальная платформа&quot;

100 000 часов в студии: Gena Viter стал победителем сразу в двух номинациях на премии &quot;Музыкальная платформа&quot;

Gena Viter и Полиграф ШарикOFF (фото: пресс-служба артиста)

GENA VITER: Я очень счастлив, что в этом году стал обладателем сразу двух наград. Я хочу поблагодарить всю свою команду, это наша общая победа: продюсер проекта Александр Порядченко, саундпродюсер Томаш Лукач и pr-director Анна Матосьян - это не просто люди, с которыми мы работаем, это моя творческая семья. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю всех благ. Ваш Gena VITER!

Кстати, напомним, что певица TAYANNA также получила престижную музыкальную награду! "Песней года 2019" по версии "Музыкальной платформы" признали сингл певицы TAYANNA "Як плакала вона".

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