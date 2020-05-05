10 самых неудачных звездных татуировок, которые заставят вас задуматься перед походом в тату-салон

Увлечение татуировками – одна из самых больших слабостей звезд. Многие стараются увековечить какой-то знаковый или интимный момент, вдохновиться или поддерживать себя неким девизом… Мы уже писали про самые неожиданные рисунки на телах у знаменитостей. Но порой татушки получаются и вовсе бессмысленными или предательски теряют свою актуальность. В нашей подборке – самые нелепые рисунки, которые могут заставить вас передумать идти в тату-салон.

Зейн Малик

У возлюбленного Джиджи Хадид и будущего молодого отца масса татуировок. Но привычка увековечивать свои любовные увлечения сыграла с ним злую шутку. Так, сейчас на груди у парня красуются глаза очаровательной Хадид, с которой он много раз сходился и расходился. А на бицепсе есть мультяшная татуировка экс-возлюбленной Зейна – Перри Эдвардс. Ее пришлось срочным образом прикрыть другой татуировкой, когда Малик закрутил роман с Джиджи.

Зейн Малик – весьма романтичная натура (фото: instagram.com/zayn)

Рианна

Подобная ситуация сложилась у еще одной популярной исполнительницы – Рианны. На руке певицы набита камуфляжная акула, которая стала символом отношений с Дрейком и их совместной поездки в аквариум в Торонто. Такая же есть и у самого канадского рэпера. Сейчас звезда состоит в новых отношениях, а рыбка затерялась среди множества других рисунков на теле успешной бизнесвумен.

Рианна рекдо изменяет своему тату-мастеру (фото: instagram.com/bangbangnyc; принтскрин cosmopolitan.com)

Пинк

Странно было бы представить Пинк с чем-то девочко-предсказуемым: цветком, сердечком или звездой… Чтобы увековечить знаковые моменты, исполнительницы выбрала кое-что оригинальнее. Так, на ее затылке красуется штрихкод, который содержит дату ее рождения, впуска одного из ее альбомов, а также счастливое число певицы – 13.

На шее Пинк красуется штрихкод (фото: instagram.com/pink)

Лана Дель Рей

Одна из самых меланхоличных звезд современности привыкла воспевать любовь, смерть и желание оставаться вечно молодой. Тот же посыл увековечен и на ее руке. «Умереть молодым», – написано на внутренней стороне ее безымянного пальца. По словам девушки, это было желание присоединиться к любимым музыкантам, которые покинули этот мир в юном возрасте.

Певица обожает многозначительные надписи (фото: instagram.com/lanadelrey; принтскрин cosmopolitan.com)

Райан Гослинг

Тату голливудского сердцееда – лучший пример того, что столь тонкую работу нужно доверять только профи. Рисунок напоминает, по словам самого Райана, кактус. Но на самом деле это рука монстра, которая выпускает кровавое сердце. Сделал татуировку, разумеется, сам актер.

Актер сделал тату сам (фото: принтскрин cosmopolitan.com)

Кара Делевинь

Скандальная модель Кара Делевинь всегда признавалась, что татуировки – ее слабость. Причем есть среди них и весьма неординарные. На ее указательном пальце красуется лев – знак гороскопа популярной модели. А надпись на ее ступне гласит: бекон. Автор татушек – знаменитый в кругах звезд тату-мастер Bang Bang.

Бунтарка Кара увековечила бекон (фото: instagram.com/caradelevingne)

Джастин Бибер

Сладкоголосый певец – еще один поклонник работ Bang Bang. Но среди множества необычных рисунков на теле супруга Хейли Бибер особняком стоит простоватого вида сова. Сейчас ее сложно рассмотреть за массой других рисунков, но ранее она вызывала множество вопросов у фанатов Джастина.

Джастин обожает свои рисунки, включая сову (фото: instagram.com/haileybieber; принтскрин cosmopolitan.com)

Джонни Депп

Знаменитый актер – еще одна «жертва» неудачного романа. Так, в честь своей некогда любимой жены Эмбер Херд он сделал татуировку на костяшках пальцев «Slim» (тонкая) – такое ласковое прозвище он дал супруге. После скандального развода и обвинений в домашнем насилии слово изенилось на «Scum» (мразь).

Джонни "отомстил" Эмбер (фото: instagram.com/johnnydepp; принтскрин cosmopolitan.com)

Кендалл Дженнер

Одна из сестер знаменитой династии Кардашьян-Дженнер называет свою татуировку на внутренней стороне губы не иначе как ошибкой молодости. Надпись «мяу» была сделала в нетрезвом состоянии и не несет никакого тайного смысла. «Я просто хотела сказать этим, что у меня татуировка на лице», – шутит девушка.

Кендалл Дженнер не жалеет о тату, но и не в восторге (фото: принтскрин cosmopolitan.com)

Кайли Дженнер

«Здравомыслие» – незаметная, но глубокая татуировка 22-летней миллиардерши. По словам Кайли, выросшей на глазах у миллионов, она чувствовала необходимость сделать рисунок, чтобы не сойти с ума от такого ритма жизни. Но вот реализация оказалась весьма странной: девушка выбрала фонетическое написание слова.

Кайли решила сохранить здравомыслие странным способом (фото: принтскрин cosmopolitan.com)