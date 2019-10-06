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"10 месяцев спустя": Тодоренко и Топалов растрогали семейной идиллией с сыночком

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Маленькому Мише исполнилось 10 месяцев

Счастливые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов с удовольствием делятся в сети милыми и забавными моментами из своей семейной жизни, а также показывают, как растет их сыночек Михаил, которого дома ласково называют Майкл. Так, недавно звездная парочка даже решила сама написать книгу сказок для малыша, а процесс запечатлела на смешном видео. 5 октября их сыночку исполнилось 10 месяцев и любящие мама и папа поздравили его в сети.

Регина показала настоящую семейную идиллию - на милом фото она и сыночек трогательно целуют папу. Снимок сделан во время прогулки на улице, так что все одеты довольно тепло, а ребенок в шапочке и комбинезоне.

"#10месяцев спустя) @vladtopalovofficial + @reginatodorenko = три медведя. Люблю вас, мои пацаны", - написала телеведущая.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Топалов тоже не остался в стороне и поделился очаровательным кадром, на котором он держит сына на руках и целует его, а малыш довольно улыбается. К слову, на этом фото хорошо видно лицо мальчика.

"С днем рождения, родной мой человечек!" - прокомментировал певец.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Умиленные подписчики тут же принялись гадать, на кого больше похож маленький Майкл и оставили много теплых отзывов.

  • оооооо как милоооо
  • Копия мама
  • На маму похож
  • Лапушка какой! С днём рождения! Счастья вашей семье!
  • Какой милый ребенок
  • утии какой))
  • Мамин сыночек
  • На Регину сильно похож)
  • Расти здоровенький на радость всем
  • Очень милое фото! Счастья вам!
  • Миша щекастик
  • Семья ТТ, вы очаровательны
  • Такие зайчики, милые
  • Самая милая семья! Люблю вас!

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой. Телеведущая получила российскую награду "ТЭФИ" в категрии "Лучшее утренее шоу" за свой проект о детях "Регина +1".

Ранее Регина Тодоренко в полупрозрачном наряде умилила романтичным фото с мужем Владом Топаловым.

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