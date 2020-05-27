станькумиром: звезды готовят акцию ко Дню защиты детей

Социальную сеть начали заполнять интригующие посты от музыкантов, ведущих, актеров и медийных личностей. В своих публикациях они сообщают о том, что готовят что-то доброе и светлое к Международному дню защиты детей, который состоится 1-го июня. По словам участников данное мероприятие затеяли фонд "Таблеточки" при помощи платформы PayphoneX.

Злата Огневич:

К акции уже присоединились Олег Скрипка, Вадим Олейник, Alloise, Тимур и Инна Мирошниченко, Злата Огневич, Марта Адамчук, Ольга Виноградова и другие. Хэштегом #станькумиром звезды призывают каждого из тех, кто примет участие в акции стать кумиром для самого артиста.

Немного больше о флешмобе сообщают в фонде "Таблеточки"



"В этом году по понятным обстоятельствам любые акции лучше проводить онлайн, в режиме самоизоляции. Современные технологии для общения, к счастью, приходят на помощь всем — и бизнесу, и шоу-бизнесу, и благотворительности. В Международный день защиты детей, с помощью сервиса PayphoneX можно у звезд, принявших участие в акции #станькумиром, заказать видеоприветствие, фото с автографом или мерч, а все средства отправить в фонд."