Ты – мое счастье: Ольга Сумская показала редкие детские кадры с дочкой-именинницей

Ольга Сумская недавно во второй раз стала бабушкой. Ее старшая дочь Антонина Паперная родила второго малыша - сына, а счастью актрисы не было предела. Новоспеченная мама позвонила прямо из роддома, а Ольга не сдерживала слез от радостной вести. Теперь у нее появился еще один веский повод поздравить Тоню – на сей раз девушка, которая пошла по стопам мамы и также подалась в актерство, празднует 1 июня круглую дату – ей исполнилось 30 лет. По этому поводу Ольга поделилась в Facebook раритетными снимками из семейнго альбома, среди которых были и детские кадры дочки.

Так, в фотоподборке Ольги как черо-белые кадры с дочкой в детстве, так и цветные фото, сделанные совсем недавно.

"Доця, с днем рождения! Ты - мое счастье, обожаю!" - подписала снимки она.

К слову, мама и дочь видятся лишь несколько раз в год, ведь Тоня с мужем, актером Владимиром Яглычем, проживает в России.

Фото: Ольга Сумская и Анионина Паперная (facebook.com/osumska)

Под кадрами поклонники актрисы оставили немало теплых слов в адрес именинницы, нашлось место поздравлениям и для Ольги.

К слову, Ольга Сумская рассказала, как счастливо прожить с мужем долгие годы и сохранить чувства друг к другу. С Виталием Борысюком актриса в браке уже 29 лет. Конечно, пара иногда ссорится, ведь они оба – люди эмоциональные. Правда у них есть секрет – надо относиться друг друга каждый день так, будто вы познакомились лишь вчера, тогда это станет доброй традицией и поможет сохранить страсть в отношениях.