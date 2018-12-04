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Зимняя диета: 4 продукта, которые необходимы организму в морозный сезон

Lite » Красота и Здоровье 04.12.2018 - 08:58
Зимняя диета: 4 продукта, которые необходимы организму в морозный сезон
Фото: (pxhere.com)

Красный перец добавит энергии и укрепит иммунную систему

Зима — это холодная погода и повышенная вероятность заболеть, а порой даже и депрессивное настроение. Чтобы избежать подобных проблем, эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион, подобрав правильные продукты, передает Cosmo.

1. Красный перец

Витамин С добавляет энергии и укрепляет иммунную систему, что особенно важно в холодную пору. Все знают, что для этого нужно есть цитрусовые, но в красном перце витамина С больше, чем в апельсине! А также есть каротиноиды, которые не только придают ему яркий цвет, но и являются мощными антиоксидантами.

Зимняя диета: 4 продукта, которые необходимы организму в морозный сезон

2. Рыба

Холодная погода, помимо прочего, портит кожу лица, и любовь к рыбе поможет это исправить. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 позаботятся о ней, поскольку являются частью клеточных мембран наружного слоя кожи и предотвращают обезвоживание. Также помогут нормализовать работу сердца, мозга и органов зрения.

Зимняя диета: 4 продукта, которые необходимы организму в морозный сезон

3. Бананы

Как известно, организм производит "гормон счастья" серотонин из триптофана, который содержится в бананах (а также в молочных продуктах, рыбе, сое, миндале и арахисе). Кроме того, бананы вкусны и довольно питательны.

Зимняя диета: 4 продукта, которые необходимы организму в морозный сезон

4. Грибы

Отличное дополнение к зимнему рациону питания — их антивирусные и антибактериальные свойства, которые хорошо изучены. Шампиньоны богаты витамином D, который улучшает иммунитет. В грибах много селена, ниацина, фосфора, калия, железа,а также витамина С и белка.

Зимняя диета: 4 продукта, которые необходимы организму в морозный сезон

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новую смертельную опасность соли.

А также рассказывали о том, что медики назвали продукты, которые вредны для костей и суставов.

Видео: РБК-Украина

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