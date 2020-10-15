Жиросжигающие продукты и чистки: эксперт развеяла топ-5 мифов об экспресс-похудении

Желающие похудеть "на завтра" продолжают искать средство по принципу “быстро и легко”, но попадают в ловушки, которые лишь усугубляют проблемы с лишним весом и здоровьем. Эксперт по похудению, нутрициолог Катя Медушкина на странице в Instagram развенчала топ-5 мифов о жиросжигании, в которые верят худеющие.

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Топ-5 мифов о быстром похудении, которые не работают:

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Миф №1. Жиросжигающие продукты

Чаще всего такие свойства приписывают грейпфруту, сельдерею и ананасу. Не существует продуктов, способных расщеплять жировые клетки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жир - это резервный запас энергии, используемый только в случае необходимости и отсутствия такого запаса в других источниках. Попадание в пищеварительную систему любого продукта не имеет никакого отношения к процессу жиросжигания.

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Миф №2. Продукты с отрицательной калорийностью

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Таких не существует в природе, любой продукт обладает пищевой ценностью. А то, что якобы на переваривание этих продуктов мы тратим больше калорий, чем они приносят, тоже абсолютная пустышка.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Доказано, на переваривание пищи организм тратит в среднем 5-35% калорий, полученных от употребленного продукта. Если вы жуете салат, в котором 20 ккал на 100 г, то и потратите вы не больше 7 калорий.

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Миф №3. Лучшее похудение – чистка

Очищение на ваш уровень смелости - клизмы, голод, монопитание и т.д. Все эти методики родом из лечебно-профилактических диет, которые допустимы по показаниям и под наблюдением специалиста. Кроме проблем с ЖКТ, такие манипуляции вам ничего не принесут.

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Миф №4. Нагрузки в с эффектом саун



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пленка под штаны и на беговую - это прямой путь к обезвоживанию, повышению рисков сердечно-сосудистых заболеваний и другого негативного воздействия на здоровье. Жир останется на прежнем месте, т.к. он физически не способен испаряться через поры кожи, как вода.

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Миф №5. БАДы для похудения

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Мода на цветные капсулы заставляет девушек тратиться на восполнение неподтвержденных врачом дефицитов. Но главная цель в том, что после курса оздоровленный организм, видимо, должен перестать откладывать жировые запасы из булочек просто из чувств благодарности.

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Не тратьте вы время на проверку на практике мифов и заблуждений, ведь ничего лучше сбалансированного питания в диетологии еще не придумали!

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