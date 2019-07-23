Засияем! Диетолог назвала список продуктов, которые "заставят" кожу светиться

Составляем меню для сияющего внешнего вида
Надя Андреева – сертифицированный специалист по питанию и веллнес-коуч. За годы практики она разработала массу программ, направленных на восстановление и правильную работу пищеварения. Что в итоге отлично сказывается на общем состоянии организма, нашей энергичности и, безусловно, внешнем виде!
На днях Надя рассказала, какие продукты нужно включить в летнее меню, чтобы сделать кожу здоровой, сияющей и красивой. Для удобства она разделила их по категориям. Итак.
Эти продукты являются охлаждающими видами белков и отлично подходят для поддержания здоровья кожи летом:
Из сложных углеводов нужно обратить внимание на:
Качественные жиры для лета и здоровой кожи – это:
Отлично подойдут ягоды, арбуз, зеленые соки, вода с лаймом, травяной чай с кориандром, просто вода комнатной температуры. А вот потребления алкоголя (пива, красного вина) и ферментированных напитков типа кваса и комбучи (напиток из чайного гриба) следует ограничить. Из алкоголя можно позволить себе бокал белого вина, разбавленного минеральной водой с ягодами и листиками мяты.
Что можно есть из сладостей без вреда для кожи летом? Хорошим десертом станут муссы, пана котта, рисовый пудинг, домашнее мороженое. Но при этом следует избегать шоколада и белой выпечки.
Также Надя уверена: настоящим спасением для кожи и пищеварения летом станет роза, кокос, кинза и алоэ вера. Кинзу добавляем в салаты, супы, а также применяем наружно. Для этого ее нужно мелко мять и прикладывать к местам покраснения и раздражения на коже. Розу можно добавлять в напитки, еду или использовать в лечебных целях: протирать глаза и лицо настоем из лепестков, постоявших в воде в холодильнике. Кокос хорошо добавлять в еду и использовать его масло для кожи лица, тела и волос. Алоэ вера отлично работает, если добавлять его с утра или перед едой в теплую воду для питья. Наружно стоит применять в случае высыпаний на коже.
Чем больше зелени, тем чище кожа! (фото: nstagram.com/happynadyaz)
Есть еще несколько продуктов, за которые ваша кожа скажет вам летом "спасибо":