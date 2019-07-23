Засияем! Диетолог назвала список продуктов, которые "заставят" кожу светиться

Подбираем меню для сияющей кожи (фото: unsplash.com/Mihai Stefan)

Составляем меню для сияющего внешнего вида

Надя Андреева – сертифицированный специалист по питанию и веллнес-коуч. За годы практики она разработала массу программ, направленных на восстановление и правильную работу пищеварения. Что в итоге отлично сказывается на общем состоянии организма, нашей энергичности и, безусловно, внешнем виде!

Летнее меню имеет свои особенности (фото: nstagram.com/happynadyaz)

На днях Надя рассказала, какие продукты нужно включить в летнее меню, чтобы сделать кожу здоровой, сияющей и красивой. Для удобства она разделила их по категориям. Итак.

Эти продукты являются охлаждающими видами белков и отлично подходят для поддержания здоровья кожи летом:

Рыба из холодных северных морей (лосось, сардины, сельдь). Белки яиц в небольших количествах. Тофу. Бобовые (маш, адзуки и мелкая чечевица).

Из сложных углеводов нужно обратить внимание на:

Киноа. Батат. Рис.

Качественные жиры для лета и здоровой кожи – это:

Кокос. Авокадо. Гхи. Семечки (совсем немного и без орехов).

Обратите внимание на сочетание продуктов (фото: unsplash.com/Ola Mishchenko)

Отлично подойдут ягоды, арбуз, зеленые соки, вода с лаймом, травяной чай с кориандром, просто вода комнатной температуры. А вот потребления алкоголя (пива, красного вина) и ферментированных напитков типа кваса и комбучи (напиток из чайного гриба) следует ограничить. Из алкоголя можно позволить себе бокал белого вина, разбавленного минеральной водой с ягодами и листиками мяты.

Ягоды и фрукты незаменимы в летнем меню (фото: unsplash.com/Andrew Welch)

Что можно есть из сладостей без вреда для кожи летом? Хорошим десертом станут муссы, пана котта, рисовый пудинг, домашнее мороженое. Но при этом следует избегать шоколада и белой выпечки.

Также Надя уверена: настоящим спасением для кожи и пищеварения летом станет роза, кокос, кинза и алоэ вера. Кинзу добавляем в салаты, супы, а также применяем наружно. Для этого ее нужно мелко мять и прикладывать к местам покраснения и раздражения на коже. Розу можно добавлять в напитки, еду или использовать в лечебных целях: протирать глаза и лицо настоем из лепестков, постоявших в воде в холодильнике. Кокос хорошо добавлять в еду и использовать его масло для кожи лица, тела и волос. Алоэ вера отлично работает, если добавлять его с утра или перед едой в теплую воду для питья. Наружно стоит применять в случае высыпаний на коже.

Чем больше зелени, тем чище кожа! (фото: nstagram.com/happynadyaz)

Есть еще несколько продуктов, за которые ваша кожа скажет вам летом "спасибо":