Замедляет старение: диетолог назвала доступный продукт для цветущего вида

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала советы по приготовлению блюд для молодости кожи

Продукты для красоты и молодости кожи необходимо включить в меню тем, кто хочет долше сохранить цветущий вид и оставаться здоровым и энергичным. Например, бобовые и блюда из них – доступный и бюджетный вариант, который по краману каждому. А сколько пользы способны приснести чевица, фасоль и горох, богатые полезным растительным белком! О том, почему бобовые стоит добавить в рацион женщинам после 30-ти, а также секретами их приготовления поделилась в Instagram диетолог-нутрициолог Лора Филиппова, которая раньше дала советы, как дольше оставаться молодой.

Бобовые - источник растительного белка, где его в зависимости от вида до 40%. Людям ближе к 40-ка важно сместить фокус внимания с мяса на бобовые, это поможет замедлению процессов старения: горох, фасоль, чечевица, маш, нут, соя.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем полезны бобовые для организма:

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источник витаминов группы В и полезной клетчатки

практически обезжиренный продукт, но хорошо насыщает, поэтому идеально подходит для диетического питания

помогают выводить излишки холестерина

антиоксиданты в составе укрепляют защитные функции организма

отличаются высокой концентрацией фолиевой кислоты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Перед приготовлением бобовые обязательно замачивать, но можно проращивать ( особенно вкусно маш). Оранжевая чечевица самая нежная и отлично подходит для приготовления супов-пюре.

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