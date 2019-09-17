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Замедляет старение: диетолог назвала доступный продукт для цветущего вида

Lite » Красота 17.09.2019 - 14:33
Замедляет старение: диетолог назвала доступный продукт для цветущего вида
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала советы по приготовлению блюд для молодости кожи

Продукты для красоты и молодости кожи необходимо включить в меню тем, кто хочет долше сохранить цветущий вид и оставаться здоровым и энергичным. Например, бобовые и блюда из них – доступный и бюджетный вариант, который по краману каждому. А сколько пользы способны приснести чевица, фасоль и горох, богатые полезным растительным белком! О том, почему бобовые стоит добавить в рацион женщинам после 30-ти, а также секретами их приготовления поделилась в Instagram диетолог-нутрициолог Лора Филиппова, которая раньше дала советы, как дольше оставаться молодой.

Бобовые - источник растительного белка, где его в зависимости от вида до 40%. Людям ближе к 40-ка важно сместить фокус внимания с мяса на бобовые, это поможет замедлению процессов старения: горох, фасоль, чечевица, маш, нут, соя.

Замедляет старение: диетолог назвала доступный продукт для цветущего вида

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем полезны бобовые для организма:

Это мифы: диетолог назвала факторы, которые не влияют на похудение

  • источник витаминов группы В и полезной клетчатки
  • практически обезжиренный продукт, но хорошо насыщает, поэтому идеально подходит для диетического питания
  • помогают выводить излишки холестерина
  • антиоксиданты в составе укрепляют защитные функции организма
  • отличаются высокой концентрацией фолиевой кислоты.

Замедляет старение: диетолог назвала доступный продукт для цветущего вида

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Перед приготовлением бобовые обязательно замачивать, но можно проращивать ( особенно вкусно маш). Оранжевая чечевица самая нежная и отлично подходит для приготовления супов-пюре.

Ранее диетолог Елена Кален дала рекомендации, которые помогут сделать живот плоским и перечислила продукты, которые стоит исключить из меню.

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