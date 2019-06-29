ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Загар и витамин D: диетолог назвала важные правила пребывания на солнце

Lite » Красота 29.06.2019 - 14:09
Загар и витамин D: диетолог назвала важные правила пребывания на солнце
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась советами грамотного загара с пользой для организма

Витамин D уникален – человек может получить его от солнечного света, тем самым обеспечив  себе профилактику от множества болезней. Но как загорать правильно, чтобы получить норму активного вещества и не навредить организму? Об этом рассказала на странице в Instagram профессиональный диетолог Светлана Фус.

Мы знаем, что витамины поступают в организм, как правило, исключительно из продуктов в нашем рационе. Но это утверждение не совсем верно. Напрмер, есть уникальный витамин, который человек может получать напрямую от солнца - витамин D.

"Таким образом покрывается до 80-90% потребностей в форме витамина D3. А остальные - обеспечивается едой, содержащей биологически активную форму в виде витамина D2", - заверяет эксперт.

Загар и витамин D: диетолог назвала важные правила пребывания на солнце

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин D влияет на множество процессов, например, усвоение кальция, фосфора. Так, без него усваивается только 10-15% кальция из продуктов питания. Этот витамин спобствует укреплению костной и мышечной ткани, помогает справиться с депрессией, противостоять вирусам и бактериям, предотвращает кожные заболевания и диабет.

Интересно, что даже весной и летом можно наблюдать дефицит витамина D. Все потому, что часто мы не находимся достаточно на солнце, а наш рацион может быть бедным на этот витамин.

Загар и витамин D: диетолог назвала важные правила пребывания на солнце

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Дефицит витамина D является одним из самых распространенных факторов возникновения проблем со здоровьем в мире. По разным оценкам, от 50 до 90% детей и взрослых испытывают его недостаток. Низкий уровень витамина D ассоциируют с частыми переломами, проблемами с сердцем, артериальной гипертензией и некоторыми онкологическими заболеваниями", - предупреждает диетолог.

Сколько солнца нам нужно для полноценного получения витамина D? Чтобы летом получить дневную потребность в нем, нет необходимости жариться на  часами, вполне достаточно пребывать на солнце 10-15 минут. Но при условиях, что:

  • вы находитесь 15 мин. на солнце с открытыми конечностями;
  • на солнце вы находитесь в солнечные дни, между 10.00 и 15.00;
  • вы не используете крем с УФ-фильтрами, который блокирует синтез витамина D.

Загар и витамин D: диетолог назвала важные правила пребывания на солнце

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стоит также помнить о бесхитростных правилах здорового загара и быть очень аккуратными во время пребывания на солнце, особенно это касается людей со светлой кожей. Солнечные ванны стоит принимать дозировано, по чуть-чуть увеличивая время пребывания на солнце до 15 минут, ведь УФ-излучения является канцерогенным фактором.

Напомним, что диетолог Ольга Усенкко рассказала, какие факторы влияют на обмен веществ и скорость сброса лишнего веса.

Ранее диетолог  Анна Лысенко научила хитростям, как сделать икры изящными, а также избежать отека ног.

Кстати, диетолог Елена Кален назвала топ-5 привычек, которые способствуют продлению молодости.

Какие продукты исключить после 30-ти: диетолог озвучила список Как сохранить лицо при похудении: диетолог дала ценные советы
Новости Украины пляждиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь