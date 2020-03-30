Если на выходных что-то подхрумали: Каменских провела жиросжигающую тренировку

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских мотивирует тренироваться даже по понедельникам рано утром

Настя Каменских не перестает держать в тонусе свою многомиллионную армию подписчиков. Во время длительного карантина и домашней самоизоляции украинским селебритис приходится как-то выходить из ситуации и напоминать о себе фолловерам. Многие решили воспользоваться возможность выходить в онлайн-эфиры в сети instagram. И одной из первых этот инструмент общения активно применила Каменских. На период карантина певица решила попробовать себя в новом амплуа фитнес-тренера. Через день по утрам Настя в прямом эфиру проводит полноценную тренировку! Так что отрастить бока и “попы как у Ким” не получится!

В начале тренировки Настя решила воспользоваться возможностью и еще раз проанонсировать свое новое необычное видео. Так, в домашних условиях Каменских записала короткое скетч-видео под названием “Карантин”. Песня записана сразу же на 5 языках! При этом за текст частично отвечал Потап. А вот текст на испанском написала Настя.

Более того, Настя даже сама смонтировала видео!

“Видео, которое я сама сняла, сама смонтировала. Лешка мне написал рэпуху. Испанскую часть я сама написала”, — комментирует Настя.

Кстати, сегодня, 30 марта Настя провела уже пятую тренировку!

“В понедельник нужно тренировать нижнюю часть. Особенно если вы на выходных что-то подхрумали. Нужно выгонять из тела лишние калорие, которые накопились. Будет тренировать “нашу Ким” и ноги”, — отмечает Каменских.

Тренировка с Настей

Один из фолловеров Насти отметил, мол, сейчас предстоят “страдания” — сложности тренировки.

“А страдать не нужно! Давайт воспримем это как какое-то удовольствие, кайф. Потому что нам все равно этого не избежать. Нам в любом случае нужно потренироваться. Я помню это время, когда мне тоже было сложно. Приходила на тренировку вялая. Но когда ты легче к этому относишься, понимаешь, что твое тело тебе будет так благодарно после тренировки… И ты в сплошном кайфе”, — мотивирует исполнительница.

Соответствующее видео было также размещено на youtube-канале Glam Wish.

Как обычно, начинаем с разминки. На этот раз певица предлагает начать с пробежки на месте. При этом ножки нужно поднимать как можно выше, касаясь ягодиц на сгибе.

“Бежим и выгоняем все калории, которые наели под фильм”, — комментирует Настя.