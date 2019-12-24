Вред или польза: диетолог раскрыла правду об интервальном голодании

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, является ли полезной данная схема питания

Такая система питания, как интервальное голодание, сейчас стала весьма популярной - однако о ней по-прежнему ведется множество споров. Популярный диетолог-блогер Инна Foodfit, которая ранее рассказала, чем опасно быстрое похудение, дала ответ на своей странице в Instagram, действительно ли периодический голод полезен и эффективен.

Эксперт отметила, что по ее опыту, интервальное голодание действительно дает неплохой эффект.

Что делает ИГ:

Нормализует уровень сахара крови. Уменьшает скачки сахара, помогает при инсулинорезистентности.

Улучшает метаболическую гибкость, ускоряет обмен веществ.

Способствует снижению давления (что хорошо при гипертонии)

Повышает иммунные свойства организма.

Способствует снижению холестерина.

Способствует запуску процессов аутофагии.

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Интервальное голодание — это специальное ограничение времени приёмов пищи, введение периодов, когда запрещено есть и можно только пить воду. Эти промежутки (интервалы) могут быть разными.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вот самые распространенные схемы:

1. 36/12. Например, вы поужинали в 20 вечера, и следующие 36 часов можно только пить воду. То есть пропускаем ночь, день и еще ночь. Достаточно сложная схема для первого раза. Раз в неделю вполне достаточно.

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2. Голодание 24ч раз в неделю. Тут просто раз в неделю пропускаем сутки. Пить в это время можно и нужно.

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3. 16/8 - на мой взгляд, самый лучший вариант, сочетание комфортного самочувствия и эффективности. Представьте, что вы поужинали в 20.00 и следующие 16 часов не едите. То есть завтрак будет в 12.00. Важное условие - в следующий промежуток 8 часов отведенных для еды надо уложить свой дневной рацион. Периоды можно двигать, то есть возможно вы последний раз поедите не в 20, а в 18 вечера и тогда завтрак будет раньше. Или другие варианты. 1-3 раза в неделю применять эту схему вполне достаточно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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4. 14/10 - не самый эффективный вариант, но идеально для тех, кто только пробует интервальное голодание. Так же как и предыдущая схема: 14 часов не едим и следующие 10 часов куда вписывают все приемы пищи.

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5. 20/4 менее популярный вариант. С моей точки зрения неудобный, так как вместить свой калораж в 4 часа очень сложно и некомфортно.

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Важное условие для положительного эффекта - в период, когда есть можно, едим не все подряд, а согласно своему рациону. Не превышая норму калорий и бжу. Сохраняя чистые промежутки между приемами пищи.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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