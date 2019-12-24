Вред или польза: диетолог раскрыла правду об интервальном голодании

Эксперт рассказала, является ли полезной данная схема питания
Такая система питания, как интервальное голодание, сейчас стала весьма популярной - однако о ней по-прежнему ведется множество споров. Популярный диетолог-блогер Инна Foodfit, которая ранее рассказала, чем опасно быстрое похудение, дала ответ на своей странице в Instagram, действительно ли периодический голод полезен и эффективен.
Эксперт отметила, что по ее опыту, интервальное голодание действительно дает неплохой эффект.
Что делает ИГ:
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Интервальное голодание — это специальное ограничение времени приёмов пищи, введение периодов, когда запрещено есть и можно только пить воду. Эти промежутки (интервалы) могут быть разными.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Вот самые распространенные схемы:
1. 36/12. Например, вы поужинали в 20 вечера, и следующие 36 часов можно только пить воду. То есть пропускаем ночь, день и еще ночь. Достаточно сложная схема для первого раза. Раз в неделю вполне достаточно.
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2. Голодание 24ч раз в неделю. Тут просто раз в неделю пропускаем сутки. Пить в это время можно и нужно.
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3. 16/8 - на мой взгляд, самый лучший вариант, сочетание комфортного самочувствия и эффективности. Представьте, что вы поужинали в 20.00 и следующие 16 часов не едите. То есть завтрак будет в 12.00. Важное условие - в следующий промежуток 8 часов отведенных для еды надо уложить свой дневной рацион. Периоды можно двигать, то есть возможно вы последний раз поедите не в 20, а в 18 вечера и тогда завтрак будет раньше. Или другие варианты. 1-3 раза в неделю применять эту схему вполне достаточно.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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4. 14/10 - не самый эффективный вариант, но идеально для тех, кто только пробует интервальное голодание. Так же как и предыдущая схема: 14 часов не едим и следующие 10 часов куда вписывают все приемы пищи.
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5. 20/4 менее популярный вариант. С моей точки зрения неудобный, так как вместить свой калораж в 4 часа очень сложно и некомфортно.
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Важное условие для положительного эффекта - в период, когда есть можно, едим не все подряд, а согласно своему рациону. Не превышая норму калорий и бжу. Сохраняя чистые промежутки между приемами пищи.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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