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Вред или польза: диетолог раскрыла правду об интервальном голодании

Lite » Красота 24.12.2019 - 17:42
Вред или польза: диетолог раскрыла правду об интервальном голодании
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, является ли полезной данная схема питания

Такая система питания, как интервальное голодание, сейчас стала весьма популярной - однако о ней по-прежнему ведется множество споров. Популярный диетолог-блогер Инна Foodfit, которая ранее рассказала, чем опасно быстрое похудение, дала ответ на своей странице в Instagram, действительно ли периодический голод полезен и эффективен.

Эксперт отметила, что по ее опыту, интервальное голодание действительно дает неплохой эффект.

Что делает ИГ:

  • Нормализует уровень сахара крови. Уменьшает скачки сахара, помогает при инсулинорезистентности.
  • Улучшает метаболическую гибкость, ускоряет обмен веществ.
  • Способствует снижению давления (что хорошо при гипертонии)
  • Повышает иммунные свойства организма.
  • Способствует снижению холестерина.
  • Способствует запуску процессов аутофагии.


Интервальное голодание — это специальное ограничение времени приёмов пищи, введение периодов, когда запрещено есть и можно только пить воду. Эти промежутки (интервалы) могут быть разными.

Вред или польза: диетолог раскрыла правду об интервальном голодании

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вот самые распространенные схемы:

1. 36/12. Например, вы поужинали в 20 вечера, и следующие 36 часов можно только пить воду. То есть пропускаем ночь, день и еще ночь. Достаточно сложная схема для первого раза. Раз в неделю вполне достаточно.

2. Голодание 24ч раз в неделю. Тут просто раз в неделю пропускаем сутки. Пить в это время можно и нужно.

3. 16/8 - на мой взгляд, самый лучший вариант, сочетание комфортного самочувствия и эффективности. Представьте, что вы поужинали в 20.00 и следующие 16 часов не едите. То есть завтрак будет в 12.00. Важное условие - в следующий промежуток 8 часов отведенных для еды надо уложить свой дневной рацион. Периоды можно двигать, то есть возможно вы последний раз поедите не в 20, а в 18 вечера и тогда завтрак будет раньше. Или другие варианты. 1-3 раза в неделю применять эту схему вполне достаточно.

Вред или польза: диетолог раскрыла правду об интервальном голодании

Иллюстративное фото (pexels.com)


4. 14/10 - не самый эффективный вариант, но идеально для тех, кто только пробует интервальное голодание. Так же как и предыдущая схема: 14 часов не едим и следующие 10 часов куда вписывают все приемы пищи.

5. 20/4 менее популярный вариант. С моей точки зрения неудобный, так как вместить свой калораж в 4 часа очень сложно и некомфортно.

Важное условие для положительного эффекта - в период, когда есть можно, едим не все подряд, а согласно своему рациону. Не превышая норму калорий и бжу. Сохраняя чистые промежутки между приемами пищи.

Вред или польза: диетолог раскрыла правду об интервальном голодании

Иллюстративное фото (pexels.com)

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