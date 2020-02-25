Врач-диетолог предупредила о подводных камнях "целебного" голодания ради похудения

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Диетолог подчеркивает: прежде чем ограничивать себя в еде, проконсультируйтесь с врачом!

В мире набирает оборотов тренд на отказ от еды. Но безопасно ли голодание для здоровья человека? В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», раскрыли правду о таком способе похудения.

Исследования доказывают, что лечебное голодание способно продлить молодость организма и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Впрочем, перед тем, как решить отказаться от еды, сначала необходимо сходить к врачу, ведь такой метод не всегда полезен.

«Голодовка не является до конца физиологическим способом изменения пищевых привычек. Я не категорический противник, я сторонник мудрого и взвешенного решения», – говорит врач-диетолог Наталия Суслова в программе «Ранок з Україною».

Этот взвешенный подход предусматривает несколько обязательных условий. Первое – голодание должно быть условным, когда питание заменяют употреблением воды и полезных травяных настоек. Второе – отказ от пищи должен быть периодическим, только тогда он пойдет на пользу. Третье – вообще исключить вредную еду и напитки из своего рациона.

«Сладкие напитки, полуфабрикаты – их очень большое количество, это трансжиры. Человек таким способом как голодание обрезает поступление таких продуктов. Конечно, организм не может нарадоваться», – объясняет врач-диетолог.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

На такую ​​голодную диету переходят те, кто хочет избавиться от лишних килограммов навсегда. Но на самом деле говорят: чтобы похудеть, надо не голодать, а сбалансировано питаться. Потому что когда человеческий организм голодает, он начинает сжигать накопленные запасы, а когда питание нормализуется, килограммы возвращаются вновь.

«Они могут не просто вернуться, а привести за собой много друзей», – предостерегает Наталья Суслова.

Если вы уже решились на голодание, нужно следовать таким правилам:

1. Прежде всего следует проконсультироваться с врачом.

2. Голодание – это не отказ, а замена на определенный период пищи водой и травяными настойками.

3. Для начала необходимо отказаться от никотина и алкоголя.

4. На время диеты взять отпуск и проверять состояние организма с помощью анализов.

5. Выходить из голодания нужно тоже правильно – сначала добавлять к настойкам ягодные фреши, затем – фрукты, далее – овощные супы, и только после этого – привычную пищу небольшими порциями.