Вода для похудения: диетолог раскрыла секреты правильного употребления жидкости

Питьевой режим – это залог здоровья и неотъемлемая составляющая похудения. Но важно "напоить" не желудок, а клетку, чтобы увеличь объем воды на клеточном уровне и, как следствие, ускорить процесс сброса лишнего веса. Об этом ранее рассказала диетолог Ева Шишова, а теперь на странице в Instagram на научила правильно потреблять жидкость с максимумом пользы для организма.

Вы можете пить много воды, и все равно ваш организм будет оставаться обезвоженным на клеточном уровне. А вода в клетках - это самое главное и решающее вещество в нашем теле (помимо самих клеток)

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Клетка, которая полноценно "напоена" водой, сводит к минимуму риск заболеваний раком, возникновения камней и множества других серьезных заболеваний!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вода, которую вы потребляете, поступает в организм из пищеварительного тракта через кровь. Из крови вода переходит в жидкость, заполняющую межклеточное пространство. Это важно, но это не является конечной точкой ее пути. Далее вода должна попасть внутрь клеток. Как?

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Первое и основное - вода должна быть сырая, чистая, и ее должно быть много. Только в этом случае она попадет именно в клетку. Кипяченая вода, смешанная с добавками и тд. внутрь клетки попасть не сможет.

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Есть еще и второстепенные факторы:

Калий - обеспечивает приток жидкости в клетку. Ионы калия входят в клетку, и за ними следует маленькая струйка воды.Чем больше калия в клетке, тем больше жидкости входит в нее

Минералы помогают доставлять воду в клетки

Жирные кислоты (или просто жиры) выступают ОСНОВОЙ для формирования клеточных мембран (стенок клетки)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вывод:

Потребляйте много продуктов, богатых калием и минералами, путем принятия в пищу множества фруктов, овощей, орехов и различных семян.

Другой способ повысить содержание минералов в вашем рационе - готовить пищу с добавлением морской соли высокого качества. Натуральная, неочищенная морская соль обогащает ваш организм до 60% микроэлементами, которые ему необходимы.

Кроме этого, употребляйте "правильные" ненасыщенные жиры, такие как орехи/семена и нерафинированные масла. Жирные кислоты, содержащиеся в этих продуктах, имеют необыкновенно большое значение для поддержания клеточных мембран в здоровом состоянии, в котором они способны удерживать влагу.

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