Не верь всему: диетолог развенчала популярные мифы о похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Некоторые "широкоизвестные" вещи совсем не соответствуют действительности

Диетолог Мария Рикерт решила развенчать некоторые самые популярные мифы о похудении, ведь многие до сих пор воспринимают их как инструкцию к действию. На своей странице в Instagram она рассказала, как перестать обманываться и ходить по кругу и наконец начать терять лишний вес.

Эксперт также перечислила отговорки, которые зачастую мешают нам начать похудение, и дала советы, как с ними бороться.

Начну с понедельника/после праздников/ в следующей жизни

Было моей любимой отговоркой, чтобы отложить на никогда. Начинайте здесь и сейчас, в эту самую секунду. Даже если еще булка во рту, а шоколадка на очереди. Потому что так легче, нет этой драматической точки отсчета, вы УЖЕ в процессе. И мифический понедельник обычно не наступает, а праздники продолжаются без конца и края.

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Сяду на диету

А потом слезу, сяду-слезу по 1000 раз. Диета и жизнь ими ведут к срывам, десятку-другому килограммов сверху и закапывают здоровую самооценку очень глубоко.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Чтобы похудеть, достаточно просто заниматься спортом

Любимое заблуждение моего дражайшего супруга. Как показал наш с ним опыт только спорта недостаточно. Необходим комплекс перемен как в голове, так и в питании. С небольшими переменами в питании он похудел за полгода на 10 килограммов, не повышая привычную физическую активность. За три месяца регулярных занятий спортом без внимания к питанию, он не скинул ни одного килограмма: во всем нужен баланс.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Посчитаю калории

Подсчет калорий даст результат. Но он также будет означать, что без подсчета вероятность вернуть скинутое весьма высока. Вся жизнь превратится в калькулятор либо приведет к расстройствам пищевого поведения. Я себе как-то насчитала рацион на 300-500 калорий в день. После того как пару раз чуть не грохнулась в обморок, бросила сие занятие и начала просто нормально есть.

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Ее коллега-диетолог Лиза также присоединилась и развеяла еще несколько широкоизвестных утверждений, которым давно пора перестать верить, ведь они не имеют никакого отношения к адекватному похудению.

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До 12 можно есть все!

А почему именно до 12, а не до 12.30 или 13.15? Нашему организму абсолютно безразлично, в какое время в него залетит конфетка. Если вы вписали ее в свой суточный калораж, то даже вечером она не принесёт вам никаких лишних кг. Ну а если вы до 12 съели джанк-фуда тыщи на 3 ккал, переваливая за свой дефицит калорий, то можете не радоваться - все уйдёт в бока.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

От пп-выпечки не поправляются

Поправляются еще как! Тут как раз идёт в ход психология: если пп, то значит можно есть в неограниченном количестве. Ан нет, товарищи! Зачастую, пп-десерты даже более калорийны из-за обилия орехов в них, сухофруктов, растительного молока и т.д. Во всем должна быть мера: и в пп-десертах и в обычных сладостях.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

После 18.00 есть нельзя!

На самом деле, можно и даже нужно! После шести можно не есть тем, кто ложится спать в 8-9 вечера. Если вы засыпаете в 11-12, встаете в 7 утра и при этом не едите вечером, то ваш организм голодает больше 13 часов. Это уже интервальное голодание, которое не имеет отношения к здоровому похудению.

Напомним, диетолог Альбина Комиссарова назвала "вредные советы" о похудении, которым не стоит верить.

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Также диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.