"Важно для раннего обнаружения рака молочной железы": Супрун напомнила о самодиагностике

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Ежегодно многие украинцы обоих полов получают диагноз "рак молочной железы"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Супрун, которая рассказала, как украинцев обманывают на продаже лекарств, напомнила об очень важной, но вместе с тем, простой, привычке регулярно проводить самодиагностику. Чиновница рекомендует делать ее каждый месяц каждой женщине старше 20-ти лет. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Простые вещи спасают жизни. Например, привычка ежемесячно самостоятельно обследовать грудь каждой женщине, которая старше 20 лет. Это важно для раннего выявления рака молочной железы - наиболее распространенного онкологического заболевания среди женщин. Ежегодно полмиллиона женщин на планете умирают из-за него. Однако следует понимать, что раком груди болеют и мужчины", - отметила в публикации Уляна.

Согласно данным Национального канцер-реестра, в прошлом году диагноз "рак молочной железы" был поставлен 14170 украинцам, в частности, 14057 женщинам и 113 мужчинам.

В 2017-м году из-за рака груди умерли 5774 женщины и 49 мужчин. Еженедельно около 110 людей в Украине умирает от этого страшного диагноза.

"Не надо прятаться от этой информации. Мы лучше вооружены против болезни, когда знаем о ней все! Кроме ежемесячного самообследования всем женщинам следует регулярно проходить осмотры у врача: маммолога - не реже одного раза в 1-2 года; женщинам старше 50 лет - каждые два года осуществлять маммографические обследования", - сказала Супрун.

Также Уляна Супрун подчеркнула, что, как мужчинам, так и женщинам необходимо пройти консультацию по поводу того, как часто необходимо проходить осмотры у специалиста. Врач разбирается в том, какие факторы риска могут повлиять на развитие рака.

В случае каких-либо изменений в молочных железах следует немедленно обращаться к врачу. При обнаружении болезни на ранней стадии она успешно лечится: на I стадии - у 95% женщин, на II стадии - у 80%, на III стадии - у 50% женщин.

К сожалению, на ранних стадиях смертельное заболевание протекает бессимптомно, каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Потому, если есть боли в груди или очень болезненные месячные, то нужно сразу обратиться к медикам.

"Самые высокие показатели заболеваемости раком молочной железы - среди украинок старше 60 лет, хотя уже с 30 лет существенно учащаются случаи заболевания. Кроме регулярных обследований помните, что здоровый образ жизни играет существенную роль в предотвращении болезни! Он включает отказ от курения, алкоголя, физическую активность и здоровое питание", - резюмировала Уляна Супрун.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/ulanasuprun)

Фото: самодиагностика молочной железы (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: (video.rbc.ua)