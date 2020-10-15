Упругая кожа и крепкие суставы: диетолог раскрыла правду о коллагене и сделала предостережение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала об источниках коллаген и его влиянии на организм

Красивая упругая кожа – предел мечтаний женщин в любом возрасте, и отстрочить процесс старения хотела бы каждая. Именно коллаген отвечает за эластичность кожных покровов, предотвращает ранее появление морщин и минимизирует их. Также он отвечает за здоровье суставов и соединительных тканей. Но откуда взять коллаген и стоит ли его принимать в форме БАДов рассказала в Instagram диетолог Татьяна Лакуста.

Коллаген - это один из основных видов белка в нашем организме, состоит он из самых обычных аминокислот: глицин, аланин, пролин и оксипролин. Эти аминокислоты мы получаем из любых источников белка - белок яйца, мясо, рыба, гречка.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для того, чтоб коллаген образовывался в организме его не надо пить именно в виде добавок, а можно достаточно есть белковых продуктов. В его образовании играет роль достаточное количество витамина С, железа, уровнь эстрогена, тестестерона.

⠀

Если вы едите мало белка, если у вас есть дефицитные состояния, вы в стрессе, вы плохо спите, если вы облучаетесь ультрафиолетом, едите еду с гликаторами белка - не стройте иллюзий, что у вас будет все хорошо с кожей, суставами, мышцами, костями.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И коллаген вам не поможет, и кремы с коллагеном тем более (это вобще полный провал - эти молекулы настолько крупные, что не проникнут через кожу).

Если вы едите мало белка, то выпитый коллаген пойдет работающим мышцам, а не связкам и коже.

Если вы на детоксе и диете, то дефицитный белок используется для получения энергии.

Если вы едите сладости и пьете коллаген в добавках, то не надо зря тратить деньги, так как гликация коллагена в коже его видоизменяет, нарушает структуру и не только "морщины, привет", но хруст в суставах и тусклая кожа.

К слову, хруст в суставах у молодых и не больных остеоартритом - обычно объясняется возникновением пузырьков азота в полости сустава в результате изменения давления в нем при движении.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но коллаген не помогает от хруста. А поддержание упругости кожи очень многофакторный процесс, если пить коллаген, но при этом агрессивно облучать солнцем, плохо есть, курить, пить алкоголь, неправильно ухаживать - то лучше уже не пить коллаген, ибо это будут деньги на ветер.

Напомним, что ранее эксперт по похудению и нутрициолог Катя Медушкина развеяла мифы о быстром сбросе веса.

Ранее диетолог Ольга Усенко озвучила критерий похудения, связанный с временем приема пищи.