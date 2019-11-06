Как уменьшит уровень стресса и похудеть: эксперт поделилась рабочей схемой

Эксперт рассказала, как свести стресс до минимума
Стресс всегда имеет место в повседневной жизни, но при правильном подходе его негативное влияние на организм можно свести к минимуму. Кроме вреда для здоровья, в последствии, можно также получить в довесок лишние кило и нарушение обмена веществ. О том, как стать стрессоустойчивее и стройнее рассказала нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее представила пять здоровых альтернатив майонезу. Этот раз она написала в Instagram, как минимизировать влияние стресса на фигуру.
Невозможно представить себе жизнь без стресса. Да это и не нужно, ведь "хороший" стресс заставляет нас встать с дивана, развиваться, достигать своих целей... Главное, чтобы он не превратился в хронический и неуправляемый. Такой стресс разрушает здоровье, толкает к перееданию и приводит к лишнему весу.
Вот некоторые стрессоры, с которыми вы наверняка сталкиваетесь:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Cтресс замедляет основной обмен до 15%. Как только мы внедряем инструменты, помогающие снизить уровень стресса, результат приходит гораздо быстрее.
Вот некоторые из них:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Чтобы быстрее получить то, что вы хотите, не всегда нужно делать больше. Более жесткая диета, более длительные тренировки, в конечном счете, могут привести к обратным последствиям, если вы… не позаботитесь о себе.
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