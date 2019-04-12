Как улучшить формы тела и похудеть с помощью растяжки

Эксперт рассказала, чем полезна растяжка и показала эффективные упражнения
Эксперт по похудению и правильному питанию, а также популярный фитнес-блогер Катя Медушкина рассказала, что может помочь улучшить формы и изгибы тела, а также убрать зажим мыщц и немного похудеть. Все это возможно, если регулярно делать упражнения на растяжку, отметила она на своей странице в Instagram.
Катя перечислила безусловные плюсы этого вида фитнеса.
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Что нам дают регулярные занятия растяжкой:
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Фото (instagram.com/katya_medushkina)
Правила безопасной растяжки:
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Тренер также поделилась видеоуроком упражнений, которые помогут снять зажимы и скованность в мышцах.⠀
Длительность - 40 мин
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Разминка - 5 мин
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Видео (instagram.com/katya_medushkina)
Упражнение №1
Встаем на колени, одну ногу выводим вперед, колено ровно над пяткой. Вторую ногу отводим назад и ставим на колено. В этом положении руками упираемся в бедро и тянемся тазом вниз, пружиним. При максимальном натяжении задерживаемся на 30- 60 сек.
Упражнение №2
В позиции из предыдущего упражнения опускаем на коврик руки (внутрь, как бы в сторону таза), опускаемся на локти, руку, которая ближе к ноге, заводим за нее. Стараемся локти поставить на коврик, при этому плечи смотрят вперед, а шею расслабляем и опускаем. Задерживаемся в этом положении на 30-60 сек.
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Упражнение №3
Поднимаем корпус и переносим вес тела на сзади стоящую ногу. Переднюю ногу выпрямляем в колене, а руками упираемся в коврик с обеих сторон от колена. Пружиним, грудью стремясь к прямому колену передней ноги. В положении с максимальным и комфортным натяжением задерживаемся на 30-60 сек.
Иллюстративное фото(unsplash.com)
Эти три упражнения делаем сначала на одну ногу, затем на другую - по 5 раз.
Упражнение №4
Встаем на коврик, ноги на ширине плеч. Одну руку свободно опускаем вниз и наклоняемся в эту сторону, вторая рука над головой тянется вбок, пружиним. Растягиваем боковую поверхность и задерживаемся на 30 сек.
Раскручиваемся и меняем сторону. Делаем 10 раз.
Упражнение №5
Стоим ноги на ширине плеч, руки в замок и поднимаем вверх. Аккуратно выдавливаем таз и отводим руки назад. Задерживаемся в этом положении на 40 сек. Делаем 5 раз.
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Упражнение №6
Садимся на колени на коврик, делаем обратный замок из рук за спиной и поднимаем руки вверх. Задерживаемся в таком положении на 30-60 сек. 5 повторов.
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Напомним, 40-летняя Николь Шерзингер показала, как накачать стальной пресс и "орешек".
К слову, вы можете также дополнить этот комплекс упражнениями от украинского фитнес-тренера Аниты Луценко. Не так давно Анита показывала очень интересное упражнение, которое сочетает в себе сразу три в одном. Это и укрепление пресса, ягодиц, и одновременно растяжка.