Как укрепить иммунитет зимой: секреты нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала полезные для здоровья и красоты рекомендации

Началась холодная пора -то время, когда просто необходимо начать помогать иммунитету. Нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее назвала топ-20 продуктов для молодости и красоты, поделилась на своей странице в Instagram советами и лайфхаками, как зимой оставаться здоровыми и красивыми.

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Еда

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80% наших иммунных клеток находится в нашем кишечнике. Добавляйте больше пробиотической еды, это ферментированные продукты: например квашенная капуста, огурцы.

Зимой вашими друзьями должны быть имбирь, куркума, чеснок, перец чили - это природные антибиотики, и лимон - чтобы витамин С не разрушался, не добавляйте его в горячий чай, не используйте нож, т.к. при контакте с кислородом, витамин С разрушается, можно лимон проколоть и выдавливать в воду.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Уберите из своего рациона: сахар, белую рафинированную муку и молочку. Эти продукты сильно вредят нашему целостности нашего кишечника, кормят патогены.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кормите «дружественные микроорганизмы», они укрепляют наш иммунитет. Для этого: ужинайте эубиотическим ужином.

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Сон

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Ложиться нужно до 23:00, т.к. в это время начинается выработка жизненно важных гормонов, в частности гормона роста, который способствует естественному восстановлению организма.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Свежий воздух

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Каждый день устраивайте прогулки на свежем воздухе, проветривайте комнаты на ночь.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Промывайте нос

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Как только, приходите домой, нужно мыть не только руки, но и нос. Удивитесь, сколько «черноты» там накапливается, и это попадает в наш организм.

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Восполняйте дефициты

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Особенно для иммунитета важен уровень витамина Д. Вы знаете какой у вас витамин Д?

Напомним, диетолог Альбина Комиссарова назвала 10 супер-полезных кухонных лайфхаков для худеющих.