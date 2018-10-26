Ученые выяснили, какая игра помогает вылечить депрессию

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Исследователи установили, что игра способна на время "отключать" сознание человека от внешнего мира

Американские ученые из Университета Калифорнии в Риверсайде выяснили, какая игра поможет вылечить депрессию. Оказывается, это "Тетрис" — игра, созданная советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году, пишет журнал PsycNET.

Как утверждают исследователи, 30–40 минут игры в "Тетрис" оказывают на мозг человека и на организм в целом такой же эффект, как антидепрессанты.

Они пришли к выводу, что игра помогает "отключиться" от внешнего мира, расслабиться и забыть о тревогах и жизненных проблемах.

Исследования проводились на студентах. Ученые пригласили несколько студентов в свою лабораторию и дали им заполнить анкету. После этого их просили подождать результатов примерно 10 минут, предложив им сыграть в это время в "Тетрис".

Результаты показали, что короткие сеансы игры в "Тетрис" помогают снизить уровень тревоги и раздраженности и стабилизировать эмоциональный фон, одновременно притупляя ощущения в стрессовых ситуациях.

Теперь исследователи пытаются понять, можно ли использовать игру для лечения клинической депрессии и других расстройств психики.

Напомним, ранее медики рассказали, что скрывается за перепадами настроения. Большинство людей склонны к перепадам настроения, но если такие перепады случаются часто и происходят очень резко, то это сигнал того, что нужно обратиться за квалифицированной помощью.

Отметим, что доктор терапевт, диетолог и фитотерапевт Татьяна Фиалкова поделилась на своей страничке в Instagram списком препаратов, которые помогут самостоятельно вылечить депрессию.

Кстати, популярный врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала своим подписчикам, какие продукты позволяют снизить уровень депрессии и тревоги, а также лечат различные психические расстройства.

Видео: РБК-Украина