Как убрать живот: полезные лайфхаки от фитнес-диетолога

Эксперт раскрыла некоторые "фишки", которые помогут улучшить ситуацию
Один из самых частых вопросов желающих похудеть девушек - как убрать лишнее в зоне живота. Нутрициолог и фитнес-диетолог Анна Елькина, которая ранее поделилась списком продуктов, что бодрят не хуже кофе, напомнила в своем Instagram, что похудеть локально невозможно.
Однако эксперт отметила, что есть некоторые секреты и лайфхаки, которые помогут улучшить эту часть тела или же убрать причины, которые этому мешают.
У вас может быть растянут желудок.
Желудок - это мышечная ткань и его нормальный размер - это два кулачка. Но, поедая много за раз, мы можем растянуть его до размеров трехлитровой банки.
Что делать? Нужно начать кушать часто, но маленькими порциями. Со временем объём желудка уменьшится и визуально животик станет плоским.
Ещё у вас могут быть просто слабые мышцы живота.
Уделяйте время тренировкам, делайте планки и скручивание и упражнение вакуум. Только внимательно прочитайте противопоказания.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Если у вас дряблая кожа, то начните делать маски, обертывания, скраб. Это не работает в одиночку, но с комплексом упражнений - на ура.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Убедитесь, что у вас нет проблем с кишечником и запорами.
Ведь переработанной пище нужно усваиваться, а остаткам выходить из организма.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, звездный фитнес-тренер Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении.