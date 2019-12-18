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Как убрать живот: полезные лайфхаки от фитнес-диетолога

Lite » Красота 18.12.2019 - 08:36
Как убрать живот: полезные лайфхаки от фитнес-диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт раскрыла некоторые "фишки", которые помогут улучшить ситуацию

Один из самых частых вопросов желающих похудеть девушек - как убрать лишнее в зоне живота. Нутрициолог и фитнес-диетолог Анна Елькина, которая ранее поделилась списком продуктов, что бодрят не хуже кофе, напомнила в своем Instagram, что похудеть локально невозможно.

Однако эксперт отметила, что есть некоторые секреты и лайфхаки, которые помогут улучшить эту часть тела или же убрать причины, которые этому мешают.

У вас может быть растянут желудок.

Желудок - это мышечная ткань и его нормальный размер - это два кулачка. Но, поедая много за раз, мы можем растянуть его до размеров трехлитровой банки.

Что делать? Нужно начать кушать часто, но маленькими порциями. Со временем объём желудка уменьшится и визуально животик станет плоским.

Ещё у вас могут быть просто слабые мышцы живота.

Уделяйте время тренировкам, делайте планки и скручивание и упражнение вакуум. Только внимательно прочитайте противопоказания.

Как убрать живот: полезные лайфхаки от фитнес-диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если у вас дряблая кожа, то начните делать маски, обертывания, скраб. Это не работает в одиночку, но с комплексом упражнений - на ура.

Как убрать живот: полезные лайфхаки от фитнес-диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Убедитесь, что у вас нет проблем с кишечником и запорами.

Ведь переработанной пище нужно усваиваться, а остаткам выходить из организма.

Как убрать живот: полезные лайфхаки от фитнес-диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, звездный фитнес-тренер Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении.

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