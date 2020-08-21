Как убрать живот: диетолог раскрыла важные секреты

Убрать "спасательный круг" в районе талии бывает не так просто. Избавиться от живота и боков можно с помощью фитнеса и правильного питания, хоть для этого и понадобиться самодисциплина и упорный труд, но есть ряд важный нюансов, которые стоит учесть на пути к фигуре мечты. О секретах похудения в районе талии рассказала диетолог Татьяна Дик.

Жир не сгорит, если вы будете качать пресс по 100500 раз в день. Пресс будет в гипертонусе, у него не будет времени на восстановление, ваша талия станет шире!

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Жир на животе (как и на любой другой части тела) можно сжечь только если:

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1. Вы будете питаться в дефиците калорий, со сбалансированным БЖУ. Не на 1200 ккал (ибо жир будет только накапливаться).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Ускорить процесс вы можете даже просто увеличив бытовую активность (это вот те 10 000 шагов). Молодые мамы могут просто гулять с коляской пару часов и это будет намного лучше, чем вы сделаете то же кардио в быстром темпе, но 30 минут. Почему? Потому что жир лучше горит при длительной и низкоинтенсивной работе.

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3. На тренировках не переусердствовать на кардио по 2 часа, а выполнять многосуставные упражнения.

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Так на них тратится больше энергии (нет, не больше, чем на кардио, но в перспективе вы получите лучший отклик из-за выработки гормонов, из-за увеличения мышечной массы, и в состоянии покоя будете тратить уже больше). А делая только кардио вы станете дряблой и плоской.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Это не значит, что пресс не нужно качать (хотя можно и не качать), но 2-3 раза в неделю - достаточно.

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Пресс - это стабилизатор вашего корпуса, он не даёт вам согнуться вдвое. И делая многосуставные упражнения (присед, тяги, жимы) вы уже тренируете мышцы кора! Без них(мышц кора) - вы никогда не сможете создать фигуру мечты. Поэтому, вырабатывайте дисциплину в питании, в тренировках.

Напомним, что ранее нутрициолог и фитнес-тренер Екатерина Примакова рассказала, где можно обнаружить скрытые калории.