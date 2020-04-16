Как убрать жир с области талии: полезная шпаргалка от диетолога

Как убрать жир в области талии, если он никак не хочет уходить? В большинстве случаев, жир на талии вызван инсулинорезистентностью. Инсулин провоцирует рост тканей - привет родинки, папилломы, миомы, кисты и многое другое. Поэтому вам нужно не просто считать ккал, а сделать так, чтобы инсулин пришел в норму. Нутрициолог-диетолог Анна Елькина, которая ранее перечислила 10 продуктов, которые взбодрят лучше кофе, поделилась на своей странице в Instagram шпаргалкой для тех, кто мечтает об упругом животике.



Цепочка следующая: высокий инсулин ведет к дефициту половых гормонов, далее преддиабет, старение и возрастные болезни. Поэтому и говорят - инсулинорезистентность, даже в 16 лет, ускоренное старение.

Как разорвать замкнутый круг:

Нет перееданию.

Инсулин повышается на углеводы, особенно быстрые. Поверьте, мозгу хватит "углеводной" энергии от горсти ягод и пары ложек крупы. Он сам умеет добывать глюкозу из крови. Шоколад и булки хочет не мозг, а грибы и бактерии из кишечника.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Исключить “безопасные”, на первый взгляд, продукты, которые провоцируют высокий выброс инсулина.

Это молочка и кисломолочка. Кофе с молоком утром, йогурт на ужин, сыр на перекус- ведут к тому самому жиру на талии. И в кишечнике вызывают воспаление, но об этом не сегодня

Подключайте спорт - обычные прогулки, лучше не 10000, а 15000 шагов в день.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Начните ложиться до 23 часов.

Справиться с СПКЯ, миомой и прочими “растущими” вещами без сна крайне сложно.



Обратите внимание и на:

работу щитовидной железы. Как ваш ТТГ, Анти ТПО, УЗИ? Дефицит гормонов, повлечет замедление обменных процессов- привет жировая ткань, отеки, запоры, интоксикация, слабость и апатия

стресс разрушает мышцы и “ломает” все в организме. Происходит повышение кортизола, влекущее липогенез, образуется жировая ткань - далее разрушаются мышцы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, эксперты рассказали, как повысить физическую активность, не нарушая правил карантина.