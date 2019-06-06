Целлюлит после похудения: как избавиться от "апельсиновой корки"

Часто после похудения можно обнаружить, что лишние кило ушли, а целлюлит остался на месте. Почему это происходит и как бороться с "апельсиновой коркой" рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Усенко.

По словам эксперта, после похудения целлюлит может проявиться еще больше, чем при избыточном весе. Но что способствует его образованию?

Причин может быть много:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

вы просто раньше не замечали его, и он стал более заметен из-за похудения;

вы не правильно худеете:

не правильно подобранное количество кбжу; нет тренировок; малая подвижность в течение дня;

гормональный сбой;

генетическая предрасположенность;

не правильное расположение продуктов в течение дня;

нехватка воды в организме;

застои лимфы.

Это распространенные, но далеко не все причины проявления "апельсиновой корки" в проблемных зонах.

Как же избавиться от целлюлита?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

правильно подобрать рацион;

правильно расположить продукты в течение дня;

пить нужное количество чистой воды;

убрать обычное молоко из рациона;

убрать сахар и белую муку в любом виде;

ходить в день около 10000 шагов в день;

пойти на тренировки;

проконсультироваться у массажиста.

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