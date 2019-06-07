Тренировка для похудения: комплекс упражнений для начинающих

Стройная и подтянутая фигура невозможна без занятий спортом - однако поддерживать форму вполне возможно и дома. Для тех, кто давно или вообще никогда не ходил на тренировки, эксперт по похудению Катя Медушкина поделилась в своем Instagram видеоуроком с эффективным комплексом упражнений для новичков.

"Если будете регулярно выполнять эту тренировку, сможете плавно подвести ваши мышцы к более серьезным нагрузкам", - отметила диетолог.

⠀

Не забудьте коврик, бутылочку воды и боевой настрой!

⠀

Длительность - 45 минут

⠀

Разминка 5-7 минут

⠀

Присед в средней амплитуде

Положение: ноги на ширине плеч, колени смотрят в сторону носков. Делаем присед, остаемся в этом положении и работаем в пол-амплитуды, поднимаясь вверх и снова опускаясь вниз. Чувствуем напряжение в ягодицах.

3 подхода по 25-30 повторений.

Видео: (instagram.com/katya_medushkina)

Задний кик на четвереньках

Положение: опускаемся на колени, руки держим прямыми. Следим, чтобы спина оставалась прямой. Поднимаем ногу, согнутую в колене, до параллели с полом.

3 подхода по 15 повторений на каждую ногу.

⠀

Двойная экстензия

Положение на животе, вытягиваем тело параллельно полу, расстояние между коленями - 20-30 см. Одновременно отрываем от пола ноги, согнутые в коленях, и руки, уводя локти к лопаткам.

3 подхода по 12 повторений.

⠀

Отрицательные отжимания (если тяжело, можно просто делать с колен)

Принимаем положение планки, руки прямые, следим, чтобы корпус оставался ровным. Опускаемся на пол в 4 счета, пока колени не коснутся пола. Поднимаемся в исходное положение.

3 подхода по 7 повторений.



⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Пресс 20 градусов

Положение: поясница прижата к полу, руки расположены параллельно телу. Поднимаем плечи с амплитудой 20 градусов. При выполнении упражнения не напрягаем шею и не тянемся головой, тянемся руками и плечами (если тяжело, придерживаем голову руками).

3 подхода по 15 повторений.

Напомним, певица Анна Седокова раскрыла свои секреты ухода за лицом в летний период.

Ранее эксперт по похудению Катя Медушкина опровергла мифы о популярных методах детокса.

Также фитнес-тренер Анита Луценко научила, как принять себя и полюбить свое тело.