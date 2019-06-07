Тренировка для похудения: комплекс упражнений для начинающих

Если вы давно или вообще не занимались спортом - этот комплекс для вас
Стройная и подтянутая фигура невозможна без занятий спортом - однако поддерживать форму вполне возможно и дома. Для тех, кто давно или вообще никогда не ходил на тренировки, эксперт по похудению Катя Медушкина поделилась в своем Instagram видеоуроком с эффективным комплексом упражнений для новичков.
"Если будете регулярно выполнять эту тренировку, сможете плавно подвести ваши мышцы к более серьезным нагрузкам", - отметила диетолог.
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Не забудьте коврик, бутылочку воды и боевой настрой!
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Длительность - 45 минут
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Разминка 5-7 минут
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Присед в средней амплитуде
Положение: ноги на ширине плеч, колени смотрят в сторону носков. Делаем присед, остаемся в этом положении и работаем в пол-амплитуды, поднимаясь вверх и снова опускаясь вниз. Чувствуем напряжение в ягодицах.
3 подхода по 25-30 повторений.
Видео: (instagram.com/katya_medushkina)
Задний кик на четвереньках
Положение: опускаемся на колени, руки держим прямыми. Следим, чтобы спина оставалась прямой. Поднимаем ногу, согнутую в колене, до параллели с полом.
3 подхода по 15 повторений на каждую ногу.
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Двойная экстензия
Положение на животе, вытягиваем тело параллельно полу, расстояние между коленями - 20-30 см. Одновременно отрываем от пола ноги, согнутые в коленях, и руки, уводя локти к лопаткам.
3 подхода по 12 повторений.
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Отрицательные отжимания (если тяжело, можно просто делать с колен)
Принимаем положение планки, руки прямые, следим, чтобы корпус оставался ровным. Опускаемся на пол в 4 счета, пока колени не коснутся пола. Поднимаемся в исходное положение.
3 подхода по 7 повторений.
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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)
Пресс 20 градусов
Положение: поясница прижата к полу, руки расположены параллельно телу. Поднимаем плечи с амплитудой 20 градусов. При выполнении упражнения не напрягаем шею и не тянемся головой, тянемся руками и плечами (если тяжело, придерживаем голову руками).
3 подхода по 15 повторений.
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