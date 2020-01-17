Тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов

Силе воле Адель действительно можно позавидовать
Персональный тренер 31-летней певицы Адель раскрыла секрет кардинального похудения суперзвезды на 45 килограммов меньше чем за год. Фитнес-тренер Камила Гудис из Бразилии рассказала о похудении Адель, с которой раньше работала. Хотя их сотрудничество уже прекратилось. Как выяснилось, певица придерживалась очень строгой диеты на “зеленом соке и 1000 калорий в день”. Конечно же, не обошлось и без тренировок. Камила Гудис рассказала об изнурительном режиме Адель в программе “Thursday's Lorraine”.
Так, по словам Гудис, радикальные изменения с формами Адель стали происходить после значительного снижения потребляемых ею калорий. А именно - сокращение суточной нормы для женщин (2000 калорий) вдвое - до 1000 калорий в день.
Скриншоты: instagram.com/adeleinitaly
Интересно, что с известной фитнес-гуру из Бразилии Адель познакомилась через жену певца Робби Уильямаса - актриса Ада Филд (40 лет). Они встретились в доме певца в Лос-Анджелесе, где тренер даже провела совместную тренировку для Адель и Айды.
Бывший тренер Адель Камила Гудис
При этом Гудис признается, что поначалу не узнала Адель.
“Когда Адель пришла на первую совместную тренировку, я ее не узнала. И поняла, что это была известная певица только после ее ухода. Сегодня она выглядит потрясающе. Она смогла изменить свой образ жизни, диету”, - говорит тренер.
Кстати, в процессе похудения Адель не пришлось прибегать к мучительным тренировкам. Тем более, что певица этого не любит. Она обошлась легким фитнесом и незначительными силовыми тренировками.
Напомним, ранее стало известно, что Адель решилась на кардинальное похудение ради самого любимого человека. А именно - своего семилетнего сына Анджело. Из-за лишнего веса у певицы стали появляться проблемы со здоровьем, что ее не на шутку взволновало.