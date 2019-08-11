Топ-7 полезных привычек для стройности и крепкого здоровья: чек-лист от диетолога

Эксперт посоветовала начать с 1-2 привычек и постепенно менять образ жизни
Наши привычки во много определяют качество жизни, ее продолжительность и на прямую влияют на самочувствие и внешний вид. Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова поделилась списком из топ-7 полезных привычек, которые ведут к стройности и долголетию.
Вредных привычек у нас с вами хватает. А что если поработать над собой и приобрести новые полезные привычки? Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, а простые правила помогут не сбиться намеченного курса на ЗОЖ. Не обязательно осилить все сразу. Начните сначала с 1-2 привычек.
Топ-7 правильных привычек для красоты и здоровья:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Сколько раз в день есть худеющим: диетолог дала исчерпывающий ответ
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что диетолог Елена Кален рассказал, каким продуктам отдать предпочтение в разное время суток.
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