Топ-7 ошибок при похудении, которые помешают достижению результата

Все мы всегда хотим всего быстро и чтобы уже вчера всё было. Но иногда нужно немного терпения и немного последовательности, особенно когда дело касается похудения. Диетолог Ольга Усенко перечислила на своей странице в Instagram распространенные ошибки худеющих, которые мешают им достичь результата.

Проверьте себя и не делайте так:

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1. Не нужно сразу исключать всё из своего рациона, что кажется вам каким-то неправильным. Обычно мы исключаем много и хороших продуктов, на эмоциях, так сказать.

2. Не нужно урезать калорийность до 1200 ккал, потому что кто-то сказал, что только на такой калорийности худеешь. Калорийность рациона зависит от многих индивидуальных параметров.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Не нужно есть только одну белковую пищу. Белковые диеты приводят к срыву, плохому самочувствию и к плохому настроению.

4. Рациональный правильный рацион - это не только курица с огурцами и гречкой. Разнообразный рацион - это залог успеха. На правильном питании можно всё.

5. Не нужно убирать каши из рациона. Рацион должен быть без перекосов и без рамок, которые влияют на здоровье.

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Не нужно убирать фрукты из рациона.

7. Не нужно есть постоянно правильные сладости и десерты. Ошибка многих заключается в том, чтобы заменить все «неправильные» продукты, якобы более здоровыми. Но калорийность в этом случае не меняется, поэтому стараемся этого не делать и не пробуем все десерты во всех местах «правильные».

Иллюстративное фото (pexels.com)

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