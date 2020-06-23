Топ-5 вещей, которые мешают похудению

Не стоит бросаться в крайности и ждать мгновенных результатов
Несмотря на приложенные усилия, вы никак не можете сбросить лишний вес и не понимаете, в чем же дело? Врач и фитнес-тренер Екатерина на своей странице в Instagram перечислила популярные ошибки худеющих, которые не дают добиться результата.
5 вещей, которые мешают похудению
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1. Диеты
Кефирные, гречневые, кремлевские и т.п. - путь к сниженному метаболизму, срыву, перееданию и болезням
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2. Полное исключение определённых групп продуктов (сахар, глютен, молочка и т.п.) - путь к расстройству пищевого поведение (орторексия, компульсивное переедание и т.п.) и срывам
Иллюстративное фото (pexels.com)
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3. Желание быстрых результатов - когда за 2 недели диеты вы не увидите минус 4-6-8 кг отвеса, вы разочаруетесь, бросите диету и замените её перееданием и срывом
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4. Бросание в крайности - голодать целый день, упахиваться в зале до изнеможения, а после объедаться
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Иллюстративное фото (pexels.com)
5. Недооценивание себя - каждый ушедший см в талии, каждая тренировка, каждое действие, проделанное для снижения веса, должно быть вознаграждено! В талии ушло 5 см, а вес остался без изменений - повод для радости и гордости собой, а не для укоров!
Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала о том, как "разбудить" утренний аппетит и почему это так важно.
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Автор: Lite