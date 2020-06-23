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Топ-5 вещей, которые мешают похудению

Lite » Красота 23.06.2020 - 14:33
Топ-5 вещей, которые мешают похудению
Иллюстративное фото (pexels.com)

Не стоит бросаться в крайности и ждать мгновенных результатов

Несмотря на приложенные усилия, вы никак не можете сбросить лишний вес и не понимаете, в чем же дело? Врач и фитнес-тренер Екатерина на своей странице в Instagram перечислила популярные ошибки худеющих, которые не дают добиться результата.

5 вещей, которые мешают похудению

1. Диеты

Кефирные, гречневые, кремлевские и т.п. - путь к сниженному метаболизму, срыву, перееданию и болезням

2. Полное исключение определённых групп продуктов (сахар, глютен, молочка и т.п.) - путь к расстройству пищевого поведение (орторексия, компульсивное переедание и т.п.) и срывам

Топ-5 вещей, которые мешают похудению

Иллюстративное фото (pexels.com)


3. Желание быстрых результатов - когда за 2 недели диеты вы не увидите минус 4-6-8 кг отвеса, вы разочаруетесь, бросите диету и замените её перееданием и срывом

4. Бросание в крайности - голодать целый день, упахиваться в зале до изнеможения, а после объедаться

Топ-5 вещей, которые мешают похудению

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Недооценивание себя - каждый ушедший см в талии, каждая тренировка, каждое действие, проделанное для снижения веса, должно быть вознаграждено! В талии ушло 5 см, а вес остался без изменений - повод для радости и гордости собой, а не для укоров!

Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала о том, как "разбудить" утренний аппетит и почему это так важно.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины похудениедиетолог
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