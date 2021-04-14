Нутрициолог назвала 5 простых способов, которые избавят вас от от отеков на лице

Отеки на лице по утрам волнуют многих. Обычно, никакая косметика и массажи от них не помогают - и, кажется, на "опухшее" лицо в зеркале никак нельзя повлиять. Но это не так.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.
Яна рассказала, что отеки возникают не просто так, а по причине задержки жидкости в организме. Следовательно, чтобы их устранить, стоит выяснить, по какой причине жидкость вообще задерживается.
"Устранение отеков, конечно же, начать стоит с поиска причин и их устранения", - написала Яна.
Устранить все вышеперечисленные причины, советует специалист.
А в дополнение к этому мягкий и физиологичный мочегонный эффект могут обеспечить:⠀
Арбуз помогает вывести жидкость из организма (фото: pixabay.com)
Также, обязательно с разрешения врача, можно использовать: добавки калия - от 840 мг калия, таурин - от 1000 мг, витамин В6 при нарушениях обмена стероидов (лучше в форме P5P) - от 10 мг, подытожила специалист.
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