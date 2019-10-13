Топ-5 простых и бесплатных способа похудеть: список от диетолога

Эксперт составила список рекомендаций для худеющих
Бытует мнение, что худеть – это дорого. Специальные продукты, походы в тренажерный зал, недешевые гаджеты для занятий спортом, затраты времени и сил на поиск, изучение и приготовление блюд по рецептам и т.д. Диетолог Ольга Усенко на странице в instagram уверяет, что основы, которые влияют на похудение – бесплатны, поэтому кроме вашего времени и постоянства ничего не требуют. Также ранее эксперт назвала топ-10 основных продуктов в рационе желающих расстаться с лишними кило.
Она предложила воспользоваться списком из советов, следуя которым ежедневно на протяжение 60 дней, вам никогда больше не нужен будет тренер, диетолог, мотивация, вдохновение.
Топ-5 бесплатных и простых способа похудеть:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
И не стоит забывать о качественном сне - высыпайтесь и не ложитесь поздно, а то будете бесконечно бороться с лишними килограммами.
Ранее диетолог Наталья Кошкина поделилась эффективным и простым лайфаком, как начать худеть без проблем и постепенно перейти на здоровый образ жизни.
Также диетолог Алла Манайкина озвучила немаловажный фактор, котрый непосредствено влияет на аппетит и общее состояние организма.