Топ-5 правил летнего детокса дома: диетолог научила правильно "чистить" организм

Организм стремится к постоянству и поддержанию своей внутренней среды. Но как часто нарушается баланс? Да, у нас есть системы и органы, которые обеспечивают выведение токсинов (почки, например). Однако питание, стресс, экология, переизбыток сахара и натрия, недосып, бытовая химия... Организму нужна помощь, а именно – очистка или детоксикация. О том, как провести ее в домашних условиях рассказала в Instagram диетолог Наталья Макиенко.

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Детокс – выведение, удаление токсинов, токсического вещества и его метаболитов. Такого невозможно добиться в домашних условиях, и не нужно.

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В бытовом использовании слово "детокс" не корректное, но и легкий процесс очищения, "перезагрузки" работы ЖКТ называют так же.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Настоящий детокс большинству не нужен. Полное очищение требуется при серьезных заболеваниях (онкология, например) и проводится 20-40 дней в стационаре. Это не игрушка, а вред часто превышает пользу, если делать без показаний. После него начинается активное восстановление микробиома: заселение полезными и вредными бактериями. Возрастает риск, что патогенная микрофлора сформируется быстрее.

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В домашних условиях проводим легкие варианты очищения с целью разгрузки пищеварительной системы. Результат – уходят лишние кг, отеки и проблемы с кишечником, улучшается кожа, снижается тяга к сладкому. Но это не "день на арбузе и воде".



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-5 правил домашнего детокса летом:

1. До 13:00 едим кисло-сладкие фрукты, ягоды и овощи. Если нельзя фрукты – ешьте только овощи.

2. Исключаем на день животный белок. Если на ГВ – оставляйте яйца или рыбу хотя бы в один прием пищи.

3. Ужин делаем овощной и не позднее, чем за 4 часа до сна. При любом режиме поесть нужно до 21:00, не позже.

4. Ложимся спать до 23:30.

5. Исключаем алкоголь и минимизируем кофеин (допустима 1 чашка напитка с кофеином).

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Конечно, пьем норму воды и исключаем продукты с сахаром. Такой день летом полезно проводить каждые 7-10 дней.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова расписала главные правила питания на природе.