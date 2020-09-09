Топ-5 фишек похудения от врача-диетолога, которые работают

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась хитростями, накопленными за годы работы

Врач-диетолог Екатерина Павлова работает в теме диетологии и питания уже около 7 лет и помогла многим людям сбросить лишнее. Как отметила эксперт, она испробовала миллион способов и диет, и теперь хочет поделиться хитростями, которые вы точно не прочтете у специалистов по питанию, и которые 100% работают в снижении веса. И это не подсчёт калорий и бжу.

Топ-5 фишек похудения от диетолога:



1. Когда худеешь - обязательно восполняй дефициты.

Когда ты снижаешь вес - для организма это стрессовая ситуация, нарушение постоянства среды. Дефицит ккал ведёт к ещё большим дефицитами витаминов (а нам их и так сейчас не хватает) - нападает жор, теряем энергию, волосы и происходят срывы. Никогда нельзя насиловать себя и организм.



2. Стресс и сон.

Пока не начнёшь спать и не начнёшь работать со стрессом (банально найти поддержку близкого или единомышленника, говорить о чувствах своих и переживаниях) - вес снижаться будет туго. На это есть и физиологические причины. При стрессе повышается сахар крови - сложно держать аппетит под контролем. А при беспорядочном сне - нарушается гормональный баланс.

Иллюстративное фото (pexels.com)



3. Что первично, гормональные нарушения или лишний вес?

Когда есть много лишнего веса - 100% будут гормональные нарушения, так как жировая ткань - это тоже гормонально активный орган. Поэтому нужно заниматься и похудением и нормализацией гормонов.



4. Здоровье ЖКТ неразрывно связано с нормальным весом.

Даже бактерии в кишечнике могут определять лишний вес.





Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Похудение имеет очень мало общего с силой воли и жёсткий дисциплиной.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала, как питаться осенью, чтобы не набрать лишнего.