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Топ-15 полезных привычек для похудения и стройности

Lite » Красота 19.04.2020 - 14:11
Топ-15 полезных привычек для похудения и стройности
Иллюстративное фото (pexels.com)

Фитнес-блогер рассказала, какие ежедневные шаги помогут получить фигуру мечты

На наше здоровье, самочувствие и внешний вид сильно влияет наш образ жизни и ежедневные привычки. Хотите похудеть и поддерживать фигуру в оптимальной форме? Тогда не помешает обзавестись некоторыми новыми привычками, которые помогут достичь желанной цели. Фитнес-блогер Лена Карасева рассказала на своей странице в Instagram, какие 15 шагов приведут к стройности и улучшению самочувствия.

Полезные привычки для похудения:

1. Возьми за основу: побольше овощей и зелени, белок - мясо птицы и рыба, кисломолочные продукты, медленные углеводы - крупы и макароны из ТСП, полезные жиры - орехи, масла. Всё это должно присутствовать в твоем рационе ежедневно.

2. Пей воду. Недостаток воды негативно сказывается на твоём здоровье.

Топ-15 полезных привычек для похудения и стройности
Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Витаминные добавки: омега -3, витамин С, комплексные витамины, витамин D (после консультации врача).

4. Никаких быстрых дueт. Все, что ты быстро сбросишь, ты также быстро наберешь обратно, убив свой обмен веществ.

5. Выбирай активность по душе. Не обязательно бегать на дорожке в зале, если ты ненавидишь это всей душой.

Топ-15 полезных привычек для похудения и стройности
Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Оставляй 20% на любимые вкусняшки .

80% дневного рациона полезная пища, 20% на твою любимую "гадость"

7. Не ставь ограничений в праздники. Хочется торт? Съешь торт. На следующий день спокойно возвращайся в привычный ритм питания.

Топ-15 полезных привычек для похудения и стройности

Иллюстративное фото (pexels.com)


8. Ешь тогда, когда тебе удобно. Важно соблюдать суточный баланс. Я люблю плотные завтраки и ужины, зато обед у меня лёгкий. Учись чувствовать свой организм.

9. Высыпайся. Недосып нарушает выработку гормона, отвечающего за чувство голода. Жрать хочется с удвоенной силой.

Топ-15 полезных привычек для похудения и стройности
Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Спокойно оставляй еду на тарелке. Тебе больше не 5 лет, мама не будет стоять над душой и требовать доесть последнюю ложку

11. Снимай запреты.Чем больше запрещаешь, тем больше хочется.

12. Забудьте про разгрузочные наказания. Это прямой путь к РПП. Даже если ты переела, на следующий день спокойно возвращайся к своему обычному питанию.

13. Чаще улыбайся. Стресс и кортизол плохие помощники на пути к стройности.

Топ-15 полезных привычек для похудения и стройности
Иллюстративное фото (pexels.com)

14. Не заедай проблемы. Учись жить осознанно. Съеденный торт проблемы не решит, а только ещё больше испортит настроение в перспективе.

15. Уважай себя. Вес - это всего лишь цифра .Показатель, который легко изменить. Гнобить себя за цифру на весах - путь к депрессии и холодильнику. Хвали себя за свои старания, цени то, что ты делаешь каждый день для себя и своего здоровья.

Улыбайся! Потому что твоя жизнь идёт здесь и сейчас, а не через 10 потерянных кг.

Напомним, эксперты рассказали, как повысить физическую активность, не нарушая правил карантина.

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