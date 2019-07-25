Топ-11 продуктов для красоты волос: диетолог поделилась списком

Красивые, сильные, густые и блестящие волосы – мечта многих девушек. Не всем повезло быть обладательницами идеальной шевелюры, но не стоит отчаиваться, а следует помнит, что красота прядей во многом зависит не только от правильного ухода, но и от рациона. Диетолог –нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, на какие продукты стоит налегать, чтобы стать хозяйкой завидных локонов.

Эксперт дала совет, что включить в меню желающим обзавестись красивой прической, а также поделилась списком блюд, которые помогут достичь желаемого результата.

Шпинат

В шпинате много железа, а ещё он содержит: магний, калий, кальций и омега-3 жирные кислоты. Они сохраняют блеск волос и оберегают их от сухости.

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Натуральный йогурт и кисломолочные продукты

Они богаты протеином и витамином В5. Протеины сохраняют и поддерживают целостность структуры волос.

Морская рыба лососевых пород

Содержит жирные кислоты Омега-3. Они обладают противовоспалительным действием и помогут при раздражении кожи головы. Необходимы для роста волос и сохранения их блеска и силы. Плюс к этому, рыба — источник белка и витамина Д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Овсянка

Богата железом, цинком, клетчаткой и омега-3 жирными кислотами. Они улучшают состояние и усиливают рост волос.

Перловка

В перловке много витамина Е — сильного антиоксиданта, который защищает кожу головы от воздействия солнечных лучей и улучшает ее состояние.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Яйца

Биотин в желтках яиц делает волосы шелковистыми и блестящими. При недостатке биотина волосы могут начать выпадать. Биотин также содержится в авокадо, семге и форели.

Чечевица

Богата белком, железом, цинком и биотином, а также фолиевой кислотой, которая снабжает клетки кожи головы кислородом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Печень

Как и многие субпродукты — отличный источник железа, которое предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост.

Постное мясо и птица

Отличный источник белка для укрепления и роста новых волос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Орехи

Фисташки, миндаль, фундук и другие орехи богаты маслами, которые увеличивают количество эластина в волосах. Эластин предотвращает их ломкость.

Перец

Желтые болгарские перцы содержат в 5 раз больше витамина С, чем апельсины. Витамин С укрепляет фолликулы и предотвращает ломкость волос.

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