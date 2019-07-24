Топ-10 простых лайфхаков для вечно худеющих

Диетологи Катерина Кабашная и Мария Рикерт составили список простых и эффективных советов для тех, кто уже долгое время пытается похудеть или же не знает, с чего начать. Девушки поделились ними на своих страницах в Instagram.

Следуя им, вы сможете наконец начать терять ненавистные лишние килограммы, при этом не голодая и не мучая себя.

Топ-10 лайфхаков для худеющих:

1. Превратить процесс в игру

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Это первое, с чего нужно начать! Правильный настрой - уже 70% успеха. Для этого, во-первых, перестаньте ХУДЕТЬ, а начните воспринимать это как "год перемен", а, во-вторых, относитесь к этому не как взрослые люди к "работе", а как дети...к игре!⠀

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Не нужно впихивать все знания "по похудению" и делать все "идеально"! Первое, что вам достаточно осуществить - просто съедать половину той порции, что вы едите сейчас. Этого УЖЕ будет достаточно для старта.

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2. Принцип подмены

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А теперь напишите ваши любимые вкусняшки и, пользуясь гуглом, подберите (через черточку) менее калорийную замену. Например, сливочный пломбир = ванильное мороженое, 67% майонез = 30% или соус из желтка и сметаны и т.д.⠀

Сделайте его один раз - и пользуйтесь всю жизнь!⠀



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Никаких запретов или Я съем это завтра

Если желудок наелся, а глаза съели бы еще...отложите это на утро. И если захотите, то утром... кушайте на здоровье! Главное - никаких запретов, они то и толкают нас на срывы...⠀

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4. Модель цветной тарелки

А что делать, если праздник? А...расслабляться! Возьмите со стола в тарелку ВСЕГО, но по чайной ложке. Так и вы "глазами" наедитесь (обманете мозг), и вопросов лишних избежите.

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5. Покупаю жир дорого!

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И еще один интересный прием - покупать у себя жир! Заведите копилку и кладите туда денежку за каждый пройденный день. А в конце месяца потратьте эти деньги на себя. Это и похудение будет стимулировать, и избавит от комплекса "жалко тратить на себя деньги", ведь они - ваши, вы их ЗАСЛУЖИЛИ.

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Разобраться с тем, зачем вы худеете - без этого перемены будут даваться тяжело

Начните с простых вопросов: почему я хочу похудеть? Что мне мешает и почему лишний вес может быть удобен? Разобрав причины, вы сможете скорее отбросить ненужное и подготовить почву для грядущих изменений.

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7. Мысленно начать уже в эту секунду, а не ждать волшебного понедельника

Это проще и нет отговорок, чтобы этого не делать. После отпуска, в понедельник, в следующем месяце появятся новые причины, чтобы отложить, перенести и отменить. Если начать прямо сейчас, то уйдет давление от трепетного и страшного старта.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

8. На первых порах худеть только сегодня. Каждый новый день - ваше новое "сегодня"

Если я вам скажу, что через год вы получите желаемый результат, то некоторые подумают "ммм как долго, хочу быстрее" и уйдут искать "волшебную пилюлю" для сиюсекундного результата. Пилюли нет и через год поисков вы окажетесь там же, где и сейчас. Но если действовать без глобальных временных ограничений, то каждый новый день будет приносить вам плоды.

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9. Не бросать, даже если срываешься или не видишь результат

Все придет, нужно запастись терпением. Срыв - это не конец истории, вы всего лишь запнулись, может быть упали, но как и в жизни нужно продолжать идти.

Организм умная и сложная штука, иногда ему нужно время, чтобы перестроиться на новую волну (даже здоровья).



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Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Вводить изменения постепенно

Чтобы не бросить все здесь и сейчас, очень важно продвигаться вперед потихоньку, шаг за шагом. Множественные перемены - большой стресс, который наш организм будет отрицать и пытаться оградить нас от него. Поэтому следом подъедут срывы, лень и огромное желание закончить, не начав. Не торопитесь, у каждого своя скорость как в восприятии информации, так и в сбросе веса.

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