Не надо так: диетолог назвала самые распространенные ошибки "ЗОЖников"

Нередко в погоне за стройностью и здоровьем приверженцы ЗОЖ, или здорового образа жизни слишком усердствуют, в результате чего совершают ошибки и делают много вещей неправильно. Самые частые оплошности так называемых "ЗОЖников" перечислила на своей странице в Instagram профессиональный диетолог Екатерина Толстикова.

Итак, вот самые распространенные ошибки, которые лучше не повторять:

уменьшение калорийности с недоеданием употребление жиров без разделения их на насыщенные и ненасыщенные (это к тому, что кокос и продукты из него конечно полезны, но это насыщенный жир;) ежедневные активные тренировки + дефицит калорий (прямой путь в метаболическую адаптацию) месяц одна диета, второй месяц - другая, на третий - грусть, печаль, тоска и поиск очередной "волшебной таблетки" (а по хорошему бы - врача-диетолога или психотерапевта, можно и обоих) купить 100500 БАДов, употреблять их, и при этом "забить" на питание и сон ходить от врача к врачу, ждать чудо, но самому ничего не предпринимать морить себя голодом 2 недели, а потом уехать в Турцию на all inclusive, и пустить все на самотек равняться на цифру, которая на ваших весах (при чем она может быть разная в этот же день - утром и вечером) равняться на "коллег по цеху", кто похудел какими-то "чудо-методами" и стараться повторить: Им же помогло!?! (у каждого своя чувствительность гормонов и рецепторов, свой индивидуальный организм. Не делайте своих ошибок на чужом). чем меньше осознанности, тем больше "автоматизма", соответственно - меньше здоровья

Фото (instagram.com/dr.tolstikova)

Специалист поделилась с подписчиками двумя простыми истинами в вопросе похудения и правильного питания:

существуют лишь два радикальных средства стать (и оставаться) стройным: поменьше есть и побольше двигаться

все есть яд и всё есть лекарство; тем или иным его делает только доза. То же самое касается вина, шоколада и бабушкиного борща

Фото (instagram.com/dr.tolstikova)

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