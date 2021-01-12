Свежо и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли учит делать легкий макияж на каждый день

Роузи Хантингтон-Уайтли - модель, икона стиля и просто бьюти-гуру, которая отлично знает все тенденции макияжа. Сейчас, когда весь мир закрыт на локдаун, эта тема кажется некоторым неактуальной. Но на самом деле даже капля косметики способна преобразить вас и ваше настроение, уверена Роузи. Пробуем повторить стильный образ от супруги Джейсона Стетхэма, который только-только появился в ее блоге.

Макияж от Роузи поможет сделать лицо свежее (фото: instagram.com/rosiehw)

"Нанесение небольшого количества косметики впервые за несколько недель сотворило чудеса в моем настроении, я должна сказать. Я определенно обнаружила, что в последнее время тяготею к формуле "чем меньше, тем лучше", но вы не можете отказаться от отличного цвета на губах и щеках. Любопытно узнать, какие продукты вы используете", - написала британская модель, предлагая фанатам обсудить новинки в своих косметичках.

Модель на локдауне не скучает (фото: instagram.com/rosiehw)

Сама она остановилась на макияже, который зрительно освежил лицо и помог сделать образ соблазнительным. Модель выровняла тон лица, нанесла любимые румяна и помаду, которая сделала губы чувственными и притягательными, как лепестки цветов. Брови молодая мама сделала натуральными и пушистыми, прокрасив и зачесав их наверх. А в макияже глаз использовала бронзовые тени, керлер и тушь для ресниц. Получилось просто, но так стильно!

Ранее Хантингтон-Уайтли показала, как сделать роскошный вечерний макияж.