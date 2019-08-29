Стройнеем без вреда: диетолог назвала главные ошибки при похудении

В стремлении похудеть как можно быстрее и любой ценой мы нередко допускаем немало ошибок, некоторые из которых могут весьма негативно сказаться на здоровье и состоянии организма. Чтобы их не допускать, нужно в первую очередь знать, какая же линия поведения - неправильная. Диетолог Елена Кален, которая ранее назвала продукты, которые помогут женщинам сохранить красоту и молодость как можно дольше, рассказала на своей странице в Instagram, как стройнеть без вреда для здоровья.

Топ-3 ошибки при похудении:

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Ошибка 1

Голодовка. Когда мы переходим на воду, начинаем отвлекать свои мысли о еде, т.е. игнорируем голод.

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Если организм испытывает голод, всегда нужно принимать пищу. Тело всегда сигнализирует о голоде в тот момент, когда ему нужны питательные вещества, когда заканчивается материал для строительства новых клеток.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Ошибка 2

Низкокалорийная еда. Когда вместо того, чтобы есть полноценную полезную пищу девушка переходит на низкокалорийную в надежде, что именно это поможет ей похудеть.

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Простой пример: посмотрите на слона, он тоже ест низкокалорийную пищу. Всегда. Но чтобы утолить голод, ему нужно определенное количество калорий. И если вашему телу нужно, например, 1000 ккал для утоления голода, то вы все равно их наедите. И неважно, что вы будете жевать.

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Ваша задача съесть любой продукт только, чтобы утолить голод. Именно такое питание полезно для вашего организма.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Ошибка 3

Погоня за скоростью снижения веса. У каждого она своя. Желание сбросить вес побыстрее всегда идет от головы, тело не может прыгнуть выше своих возможностей. Если это игнорировать и сознательно отказываться от еды, когда вы голодны, снижение веса не произойдет. Организм, наоборот будет накапливать калории.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.

Также профессиональный диетолог Альбина Комиссарова поделилась советами, как питаться, не прибавляя в весе.

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